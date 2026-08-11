Nemzeti Sportrádió

„Nézőként” a centenáriumi mérkőzésén Mark Schwarzer – az első 100-szorosok, 28. rész

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.08.11. 10:15
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Mark Schwarzer a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon védte az ausztrál labdarúgó-válogatott kapuját, kijutott az együttessel a 2014-es vb-re is, de a brazíliai tornán már nem játszott, 2013-ban visszavonult (Fotók: AFP, Getty Images)
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Mark Schwarzer ausztrál labdarúgó-válogatott ausztrál labdarúgás Képes Sport
A mögöttünk hagyott esztendő Bozsik 100-emlékév volt, mivel száz éve, 1925-ben született az első 100-szoros válogatott labdarúgónk, Bozsik József. Ennek apropóján sorozatunkban a jelentősebb futballkultúrájú országok első 100-szoros válogatottjainak jubileumi mérkőzését idézzük fel. Huszonnyolcadikként az ausztrál Mark Schwarzerét, aki máig csúcstartó hazájában, és regényíróként egy különc magyar takarító karakterét is megteremtette.

Miként az olyan futballnagyhatalmaknak számító országokban, mint Brazília (Claudio Taffarel), Spanyolország (Andoni Zubizarreta) vagy Olaszország (Dino Zoff), Ausztráliában is egy kapus volt az első 100-szoros válogatott labdarúgó. Persze Ausztrália nem nevezhető futballnemzetnek (vb-n 1974-ben járt először, 2006-ban másodszor, a legjobb nyolc közé még sohasem jutott be), így talán nem is csoda, hogy a 100-as határhoz csak 2012-ben ért el először valaki, nevezetesen Mark Schwarzer.

A 194 centiméter magas kapus – 1968-ban Stuttgartból Ausztráliába kivándorló német szülők gyermekeként – már a Sydney agglomerációjához tartozó North Richmondban született 1972-ben, de már felnőttpályafutása korai szakaszában elszerződött az óhazába, a félprofi ausztrál Marconi Stallionstól négy év után, 1994-ben a Dynamo Dresdenhez igazolt, majd védett a Kaiserslauternben is. Hírnévre aztán Angliában tett szert, ahol volt a Bradford City, a Fulham, a Chelsea és a Leicester City légiósa is, de a legtöbb időt a Middlesbrough-nál töltötte, amelyben 1997 és 2008 között 366 első vagy másodosztályú bajnokin őrizte a kaput.

A válogatottba még az ausztrál ligából hívták meg 1993-ban, rendkívül fontos mérkőzésen, a Kanada elleni interkontinentális vb-pótselejtezőn mutatkozott be Edmontonban, ahol bár 2–1-re a hazaiak nyertek, a visszavágón 2–1-es ausztrál siker született, és válogatott pályafutása második meccsén Schwarzer máris megnyert egy tizenegyespárbajt (4–1). Ennek ellenére a vb-kvalifikációról döntő, Argentína elleni interkontinentális párharc során csak a kispadon jutott neki hely, Mark Bosnich védett, a vb-re pedig Argentína jutott ki 2–1-es összesítéssel.

Ez volt az első nagy harc, amit meg kellett nyernie a nemzeti csapatban, hiszen Bosnich ugyancsak jó nevű kapus volt, aki kissé fordított utat járt be: első felnőttcsapata a Manchester United volt, onnan szerződött haza, Sydney-be, majd futott be szintén szép angliai karriert az Aston Villában, újra a Manchester Unitedben, majd a Chelsea-ben. Egyidősek voltak, hasonlóan jók, de ezt a csatát a posztért hosszú távon Schwarzer nyerte meg, Bosnich csak 17 válogatottságig jutott.

2025 Sport Australia Hall Of Fame Induction & Awards Gala Dinner
 Az ausztrál Hall of Fame tagja

 

Mark Schwarzer 109 válogatott fellépése során nem játszott a magyar válogatott ellen. A mienk összesen háromszor mérkőztek meg az ausztrálokkal, ebből ugyan kettő is Schwarzer időszakára esett, ám 1997-ben a Népstadionban John Filan, 2000-ben az Üllői úton Mark Bosnich védte a vendégek kapuját. Magyar vonatkozás viszont a pályafutásában, hogy 2008 és 2011 között Gera Zoltán csapattársa volt a Fulhamnél, együtt játszottak 2010-ben Hamburgban Európa-liga-döntőt, mind a ketten kezdők voltak az Atlético Madrid ellen hosszabbításban elszenvedett 2–1-es vereség során.
És az is magyar vonatkozás, hogy Schwarzer Neil Mon­tagnana-Wallace-szal közösen 2007-ben egy ifjúsági regényt írt Megs and the Vootball Kids (Megs és a focikölykök) címmel, amely az ajánló szerint Megs, vagyis Edward Morrison történetét meséli el, aki Angliából Ausztráliába költözött. Miközben Megs próbálja megtalálni a helyét, összebarátkozik egy különc magyar takarítóval, aki az általános iskolában dolgozik. A regény olyan sikert aratott, hogy négy folytatás követte.
 Gera Zoltánnal El-döntőt játszott, és kitalált egy magyar takarítót

Amikor Schwarzer 2021-ben bekerült az ausztrál labdarúgás Hírességeinek Csarnokába (Hall of Fame), a szövetség honlapja ezeket az ikonikus pillanatokat emelte ki a válogatottbeli pályafutásából: 1993 – két lövést hárított a Kanada elleni vb-pótselejtező tizenegyespárbajában, továbbjutáshoz segítve a csapatot; 2005 – két emlékezetes védést mutatott be Uruguay ellen, ezzel segítve Ausztráliát a németországi vb-re való kijutásban; 2006 – 33 évesen pályára lépett első világbajnokságán, a socceroos négyből három mérkőzésén (Japán, Brazília és Olaszország ellen) kezdő volt; 2010 – a második nagy tornáján lépett pályára, ezúttal Dél-Afrikában, és mind a három csoportmérkőzésen ő védett.

Két világbajnoki szerepléssel és egy Ázsia-kupa-ezüstéremmel a háta mögött érkezett hát el 2012-ben első ausztrálként a 100. válogatott mérkőzéséhez. Nem könnyű körülmények között: a csapat Bejrútban, Libanon ellen játszott felkészülési találkozót 2012. szeptember 6-án, hogy minél jobban ráhangolódjon az öt nappal későbbi fontos vb-selejtezőre, amelyet Jordánia ellen Ammanban kellett megvívni. Szinte szó szerint csatára készültek az „auszik”, akikre tankok és fegyveres őrök vigyáztak az akkor is feszült közel-keleti helyzetben. A szövetség honlapja azzal harangozta be a kapus jubileumi mérkőzését, hogy a jeles alkalomból a szurkolók küldhettek kérdéseket Schwarzernek, akinek a válaszait közölte is aztán a weblap. A pályára minden ausztrál játékos 100-as számú mezben vonult ki a mérföldkőhöz érő kapus tiszteletére. 

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Azt hittem, a századik születésnapját ünnepeljük… – viccelődött a meccs után csapattársa, Luke Wilkshire, majd komolyra fordította a szót. – Igazán figyelemre méltó teljesítmény, amit Mark elért. Nagyszerű karakter a pályán és azon kívül is. Le a kalappal előtte. Ez csodálatos teljesítmény.” Holger Osieck, az ausztrál válogatott német szövetségi kapitánya így méltatta a szövetség honlapjának: „Rendkívül sokat tett hozzá a csapat játékához az évek során. Nem meglepő, hogy ő az első, aki elérte a száz válogatottságot, mert igazi példakép és nagyszerű személyiség.”  

Ahogy az ABC a tudósításában megjegyzi: Schwarzer leginkább „nézőként”, passzív szereplőként vett részt a saját jubileumi mérkőzésén, mivel dolga nemigen akadt, csapata sima 3–0-s sikert aratott Libanon ellen. Tim Cahill és Matt McKay góljával már az első félidő felénél 0–2 volt az állás, a hajrában pedig Archie Thompson állította be a végeredményt. Az ünnepelt is inkább a meccsről beszélt a lefújás után, nem önmagáról: „Nagyon biztató teljesítményt nyújtottunk. Nagy kihívás vár ránk Jordánia ellen, a körülmények ismét nagyon-nagyon szélsőségesek lesznek. De a mai mérkőzés jó felkészülés volt, mert a szituáció hasonló lesz, szóval remélhetőleg Jordániában ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk.”  

Valóban jól szolgálhatta a felkészülést ez a találkozó, mivel Jordániában nyerni tudott 2–1-re a socceroos, majd később ki is jutott a 2014-es brazíliai világbajnokságra. A tornán viszont már nem Schwarzer védte az ausztrál kaput, mivel 2013 szeptemberében, 40 évesen visszavonult a válogatottságtól. Búcsúja a címeres meztől nem sikerült valami dicsőségesre, Brazília fővárosában Neymarék 6–0-ra győztek Ausztrália ellen. Ez a 109. válogatott meccse volt, amivel máig csúcstartó. Visszavonulásakor minden kommentár kiemelte, hogy ebből 44-et kapott gól nélkül hozott le. Ami persze nem olyan nagy tett, ha azt vesszük, hogy Ausztrália sokáig az óceániai térségben selejtezett – de ne legyünk ünneprontók…

(A következő részben: Írország – Robbie Keane)  

2012. szeptember 6.
Libanon–Ausztrália 0–3 (0–2)  
Bejrút, Camille Chamoun Sports City Stadion, 7000 néző. Vezette: Hrisztosz Nikolaidisz (görög)
Libanon: Haszan – Mizher (Hamam, a szünetben), Dzsunajdi, Nadzsarin, Iszmael (Dakik, 74.) – Antar (Matar, 63.), Faur – Hajdar (El-Ali, 72.), Atvi (Samasz, 68.), Matuk – Mograbi (Paoli, 58.)
Ausztrália: Schwarzer – Wilkshire (North, 65.), Neill, Ognenovski, Carney – Kruse (Holman, 60.), McKay, Bresciano (Jedinak, a szünetben), Rukavytsya (Holland, 78.) – Cahill (A. Thompson, 52.) – Brosque (Sarota, 69.)
Gólszerző: Cahill (19.), McKay (22.), A. Thompson (88.)
 Mark Schwarzer 100. válogatott mérkőzése  

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 8-i lapszámában jelent meg.)

 

Mark Schwarzer ausztrál labdarúgó-válogatott ausztrál labdarúgás Képes Sport
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