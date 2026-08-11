Kevesebb, gyorsabb és egységesebb videobírót ígér az UEFA

Roberto Rosetti, az UEFA bírói bizottságának vezetője kedden bejelentette, hogy egy-egy vitatott eset VAR-ellenőrzése az eddigi 90 helyett csak 60 másodpercig tart majd.

„Az egyértelmű és nyilvánvaló tévedéseket akarjuk kiszűrni, semmi mást” – közölte az 58 éves főbíró. – Piros lapoknál nemcsak a találati képet elemezzük ki, hanem a párharc előtti eseményeket is. A kontextus a fontos, nem fogunk Playstation-döntéseket hozni.”

A nyári világbajnokság mintájára a szögletek helytelen megítélését is korrigálhatja a VAR, de csak akkor, ha egyértelmű a helyzet. A német szövetség már jelezte, hogy a Bundesligában nem fogják ellenőrizni a szöglet előtti helyzeteket videobíróval.

A szurkolók felvilágosítására az UEFA egy áttekintő oldalt hozott létre a honlapján, ahol példavideókon szemlélteti a vitatott eseteket.

„A teljes egységesség mindig csak vágyálom lesz, de meggyőződésem, hogy ezzel nagyot léptünk előre” – tette hozzá Rosetti.