Bevált a taktikája, előkelő helyen végzett a Bucovinán

– Remek eredményt ért el a Bucovina Ultra Rocks by UTMB verseny harminchárom kilométeres távján: korosztályában második lett. Elégedett a teljesítményével?

– Teljes mértékben. Öt óra húsz és öt óra negyven perc közé vártam magam, végül szinte pontosan ott értem célba. A pályát nem ismertem, voltak meglepetések, de éppen ezért volt kiváló felkészülési verseny az augusztusi OCC előtt– mondta a Csupasportnak Domozi Emília, aki 05:16:53-mas idővel a hölgyek között 12., a 45-49-es korosztályban pedig második lett a Bucovina Ultra Rocks ky UTMB 33 kilométeres távján.

– Milyen volt a verseny?

– A rajt előtti napon délután leszakadt az ég, nagy mennyiségű eső esett. Kimentem megnézni a pályát, de láttam, hogy nem lett annyira veszélyes, az elején és a végén keletkezett nagy sár, de a köztes rész viszonylag jól futhatónak bizonyult. A szintemelkedés nagyobb kihívás volt, mint amire számítottam. Az órám végül több mint 2100 méter pozitív szintet mutatott, ebben volt három komoly mászás és a végén a Runc-hegy megmászása sem esett túlságosan jól, de valahogyan felküzdöttem magam. Sokan elfutják egy-egy ilyen verseny elejét, én mindig próbálok figyelni rá, hogy ne vigyen el a lendület. Az első fél órában én is a kiírt pulzus felett voltam egy kicsit, de ezt a sok emelkedőnek tudom be. Egyébként tempót nem szoktam meghatározni, csak pulzust. Fél távig többen is elmentek mellettem. Nagyon gyors tempót diktáltak, mintha egy jóval rövidebb versenyen lennének. Én inkább a saját tempómat futottam. Aztán húsz kilométer környékén kezdtem utolérni az előttem haladókat. A végére sokakat sikerült megelőznöm, úgy tűnik, ezúttal is bevált a taktikám.

– Mi volt ezúttal a legnagyobb nehézség?

– A Runc-hegy megmászása a végén, és az utána lévő meredek lejtő. Ott hatalmas volt a sár, nehezen lehetett haladni, rengeteget csúszkáltunk. A végére már minden emelkedőt éreztem a lábamban. A meredek, sáros lejtő pedig külön koncentrációt igényelt, mert ott egy pillanat alatt el lehetett esni.

– Tekintsünk előre egy kicsit: milyen céljai vannak a közeljövőben?

– Az UTMB OCC távja lesz az idei fő versenyem, a Puglia Trail pedig egy újabb nagy kihívás. Mindkettőn szeretném kihozni magamból a legtöbbet, és elsősorban azt nézem majd, hogy sikerül-e tovább fejlődnöm. Egyre jobban bízom abban, hogy ha türelmesen futom a saját versenyemet, a végére meghozza az eredményét.

Fotók: Sportograf

