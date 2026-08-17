A budapesti atlétikai világdöntőn jönnek az év legnagyobb összecsapásai

Hazai szempontból az angliai esemény legfontosabb pillanata egyértelműen Halász Bence történelmi győzelme volt. Szombathelyi klasszisunk 84.25 méteres országos csúccsal nyerte meg a kalapácsvetést, amivel a világranglista élére is ugrott. Ezzel a kirobbanó formával a budapesti Világdöntő pénteki nyitónapján is favoritként állhat dobókörbe. Legnagyobb riválisa hazai közönség előtt a kanadai olimpiai és világbajnok, Ethan Katzberg lesz. Kettejük várható párharca az őszi esemény egyik leginkább várt részének ígérkezik.

Külföldi sztárok sora is jelezte: elképesztő formában érkeznek Magyarországra. Armand Duplantis természetesen hozta a kötelezőt és Európa-bajnok lett, de számára is a világdöntő lesz az év csúcspontja. Hosszú sérülés után tért vissza a norvég Jakob Ingebrigtsen, aki magabiztosan nyert 5000 méteren Birminghamben. Futását követően egyértelművé tette: Budapesten még ennél is gyorsabb tempót diktál majd az amerikai kihívókkal szemben.

Női vonalon a svájci Audrey Werro egy esést követően óriási dráma végén nyert aranyat 800 méteren, de Budapesten újabb elképesztő hármas csata vár rá a Nagy Hármas másik két tagja ellen. A korábbi világelső brit Keely Hodgkinson és a távon most debütáló holland világsztár, Femke Bol is nálunk akar visszavágni neki. A britek klasszisa, Amy Hunt eközben tarolt a sprintekben. Neki is fel kell kötnie a cipőt, hiszen nálunk már a jamaicai és amerikai élmezőny is ott lesz a rajtvonalnál.

Semmilyen hibázási lehetőséget nem hagy az atlétáknak a budapesten debütáló atlétikai világverseny formátuma. Összesen 28 döntőt rendeznek három este alatt, így a nézők garantáltan sűrű és látványos programot kapnak. Különleges atmoszférát biztosít a helyszín is: sötét pályaborítás és célzott fénytechnika emeli ki a versenyzőket. Intenzív, üresjáratok nélküli sportélményre számíthat mindenki, aki kilátogat a stadionba.

Fokozott érdeklődés kíséri az első Atlétikai Világdöntőt a hazai és a nemzetközi szurkolók részéről egyaránt. Aki élőben szeretné látni a sportág elitjének budapesti összecsapását, a hivatalos csatornákon még találhat belépőket. Érdemes időben lépni: a szokatlanul sűrű program és az egyedi lebonyolítás miatt a jegyek tempósan fogynak. Szeptember második hétvégéjén végleg kiderül: kik lesznek a bajnokok bajnokai.

Az Atlétikai Világdöntőt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szervezi a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel együttműködésben, a Magyar Atlétikai Szövetség bevonásával.

