Most nem sikerült a fordítás, elvitt egy pontot Stuttgartból a Werder
A Freiburg elleni utolsó pillanatban kivívott Német Kupa-továbbjutás után ismét hazai pályán játszott a BL-indulásra hajtó VfB Stuttgart, amely az osztályozós helytől viszonylag biztonságos, hatpontos távolságban lévő Werder Brement fogadta. Az első negyedóra legveszélyesebb megmozdulását a vendégek belga középpályásától, Senne Lynentől láttuk, aki blokkolt lövése után hozzá visszapattanó labdát küldte centikkel a bal kapufa mellé. A következő kísérletből aztán már betalált a Werder: a 18. percben Szugavara Jukinari kiváló passzából Jens Stage lőtt Alexander Nübel kapujába. Ezután Mio Backhaus percei következtek: a német-japán kapus előbb Bilal el-Hanusz fejesét, majd Maximilan Mittelstädt megpattanó szabadrúgását hatástalanította.
Ahogy azt várni lehetett, a hátrányban (és mezőnyfölényben) lévő stuttgartiak a második félidő elején hatalmas nyomást helyeztek a zöld mezesek védelmére. Ennek negyedóra elteltével meg is lett az eredménye: El-Hanusz lágyan középre ívelt beadásából a négy perccel korábban a csütörtöki kupaelődöntő hősét, Tiago Tomast váltó Ermedin Demirovic fejelt a kapuba. Bár a védekezés a brémaiak energiáinak nagy részét lekötötte, így is újra vezetést szerezhettek volna, a 71. percben egy ellenakció végén Stage nagy helyzetben becsúszva perdített kapura – bánatára éppen Nübel ölébe. Az egykapuzás a hajrában is folyatódott, a vendéglátók az újabb gólt ezúttal nem tudták bepréselni, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően így is megelőzték a Hoffenheimet a tabellán. 1–1
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Werder Bremen 1–1 (Demirovic 61., ill. Stage 18.)
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg
Szombaton játszották
Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)
1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)
Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)
Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)
Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0
Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)
Hamburg–Hoffenheim 1–2 (Glatzel 34. – 11-esből, ill. F. Asllani 18., Lemperle 45.)
Pénteken játszották
RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|31
|26
|4
|1
|113–32
|+81
|82
|2. Borussia Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61–31
|+30
|64
|3. RB Leipzig
|31
|19
|5
|7
|62–38
|+24
|62
|4. Stuttgart
|31
|17
|6
|8
|63–43
|+20
|57
|5. Hoffenheim
|31
|17
|6
|8
|61–45
|+16
|57
|6. Bayer Leverkusen
|31
|16
|7
|8
|62–42
|+20
|55
|7. Eintracht Frankfurt
|31
|11
|10
|10
|56–58
|–2
|43
|8. Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44–48
|–4
|43
|9. Augsburg
|31
|10
|7
|14
|39–55
|–16
|37
|10. Mainz
|31
|8
|10
|13
|39–49
|–10
|34
|11. Mönchengladbach
|31
|7
|11
|13
|36–50
|–14
|32
|12. Werder Bremen
|31
|8
|8
|15
|36–54
|–18
|32
|13. Union Berlin
|31
|8
|8
|15
|35–55
|–20
|32
|14. 1. FC Köln
|31
|7
|10
|14
|45–53
|–8
|31
|15. Hamburg
|31
|7
|10
|14
|34–50
|–16
|31
|16. St. Pauli
|31
|6
|8
|17
|26–53
|–27
|26
|17. Wolfsburg
|31
|6
|7
|18
|41–66
|–25
|25
|18. Heidenheim
|31
|5
|7
|19
|35–66
|–31
|22