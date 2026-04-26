Most nem sikerült a fordítás, elvitt egy pontot Stuttgartból a Werder

2026.04.26. 17:37
Ermedin Demirovic pazar fejesgóllal egyenlített (Fotó: Getty Images)
31. forduló VfB Stuttgart Bundesliga Werder Bemen
A hosszabbítás utolsó percében megnyert Német Kupa-elődöntő után három nappal már nem tudott hátrányból nyerni a VfB Stuttgart, amely a második játékrészben egyenlített a Werder Bremen ellen a német első osztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 31. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A Freiburg elleni utolsó pillanatban kivívott Német Kupa-továbbjutás után ismét hazai pályán játszott a BL-indulásra hajtó VfB Stuttgart, amely az osztályozós helytől viszonylag biztonságos, hatpontos távolságban lévő Werder Brement fogadta. Az első negyedóra legveszélyesebb megmozdulását a vendégek belga középpályásától, Senne Lynentől láttuk, aki blokkolt lövése után hozzá visszapattanó labdát küldte centikkel a bal kapufa mellé. A következő kísérletből aztán már betalált a Werder: a 18. percben Szugavara Jukinari kiváló passzából Jens Stage lőtt Alexander Nübel kapujába. Ezután Mio Backhaus percei következtek: a német-japán kapus előbb Bilal el-Hanusz fejesét, majd Maximilan Mittelstädt megpattanó szabadrúgását hatástalanította.

Ahogy azt várni lehetett, a hátrányban (és mezőnyfölényben) lévő stuttgartiak a második félidő elején hatalmas nyomást helyeztek a zöld mezesek védelmére. Ennek negyedóra elteltével meg is lett az eredménye: El-Hanusz lágyan középre ívelt beadásából a négy perccel korábban a csütörtöki kupaelődöntő hősét, Tiago Tomast váltó Ermedin Demirovic fejelt a kapuba. Bár a védekezés a brémaiak energiáinak nagy részét lekötötte, így is újra vezetést szerezhettek volna, a 71. percben egy ellenakció végén Stage nagy helyzetben becsúszva perdített kapura – bánatára éppen Nübel ölébe. Az egykapuzás a hajrában is folyatódott, a vendéglátók az újabb gólt ezúttal nem tudták bepréselni, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően így is megelőzték a Hoffenheimet a tabellán. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VfB Stuttgart–Werder Bremen 1–1 (Demirovic 61., ill. Stage 18.)
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg

Szombaton játszották
Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)
1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)
Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)
Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)
Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0
Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)
Hamburg–Hoffenheim 1–2 (Glatzel 34. – 11-esből, ill. F. Asllani 18., Lemperle 45.)
Pénteken játszották
RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München312641113–32+81 82 
2. Borussia Dortmund30197461–31+30 64 
3. RB Leipzig31195762–38+24 62 
4. Stuttgart31176863–43+20 57 
5. Hoffenheim31176861–45+16 57 
6. Bayer Leverkusen31167862–42+20 55 
7. Eintracht Frankfurt3111101056–58–2 43 
8. Freiburg301271144–48–4 43 
9. Augsburg311071439–55–16 37 
10. Mainz318101339–49–10 34 
11. Mönchengladbach317111336–50–14 32 
12. Werder Bremen31881536–54–18 32 
13. Union Berlin31881535–55–20 32 
14. 1. FC Köln317101445–53–8 31 
15. Hamburg317101434–50–16 31 
16. St. Pauli31681726–53–27 26 
17. Wolfsburg31671841–66–25 25 
18. Heidenheim31571935–66–31 22 

 

 

