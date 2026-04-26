Most nem sikerült a fordítás, elvitt egy pontot Stuttgartból a Werder

A Freiburg elleni utolsó pillanatban kivívott Német Kupa-továbbjutás után ismét hazai pályán játszott a BL-indulásra hajtó VfB Stuttgart, amely az osztályozós helytől viszonylag biztonságos, hatpontos távolságban lévő Werder Brement fogadta. Az első negyedóra legveszélyesebb megmozdulását a vendégek belga középpályásától, Senne Lynentől láttuk, aki blokkolt lövése után hozzá visszapattanó labdát küldte centikkel a bal kapufa mellé. A következő kísérletből aztán már betalált a Werder: a 18. percben Szugavara Jukinari kiváló passzából Jens Stage lőtt Alexander Nübel kapujába. Ezután Mio Backhaus percei következtek: a német-japán kapus előbb Bilal el-Hanusz fejesét, majd Maximilan Mittelstädt megpattanó szabadrúgását hatástalanította.

Ahogy azt várni lehetett, a hátrányban (és mezőnyfölényben) lévő stuttgartiak a második félidő elején hatalmas nyomást helyeztek a zöld mezesek védelmére. Ennek negyedóra elteltével meg is lett az eredménye: El-Hanusz lágyan középre ívelt beadásából a négy perccel korábban a csütörtöki kupaelődöntő hősét, Tiago Tomast váltó Ermedin Demirovic fejelt a kapuba. Bár a védekezés a brémaiak energiáinak nagy részét lekötötte, így is újra vezetést szerezhettek volna, a 71. percben egy ellenakció végén Stage nagy helyzetben becsúszva perdített kapura – bánatára éppen Nübel ölébe. Az egykapuzás a hajrában is folyatódott, a vendéglátók az újabb gólt ezúttal nem tudták bepréselni, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően így is megelőzték a Hoffenheimet a tabellán. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

VfB Stuttgart–Werder Bremen 1–1 (Demirovic 61., ill. Stage 18.)

17.30: Borussia Dortmund–Freiburg

Szombaton játszották

Augsburg–Eintracht Frankfurt 1–1 (Kade 44., ill. Doan 66.)

1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (Waldschmidt 78., ill. Schick 43. – 11-esből, 52.)

Heidenheim–St. Pauli 2–0 (Zivzivadze 3., Dinkci 82.)

Mainz–Bayern München 3–4 (Kohr 15., Nebel 29., S. Becker 45+2., ill. N. Jackson 53., Olise 73., Musiala 80., Kane 83.)

Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 0–0

Kiállítva: Castrop (90+2. – Mönchengladbach)

Hamburg–Hoffenheim 1–2 (Glatzel 34. – 11-esből, ill. F. Asllani 18., Lemperle 45.)

Pénteken játszották

RB Leipzig–Union Berlin 3–1 (Finkgräfe 22., Romulo 25., Baku 63., ill. Doekhi 78.)