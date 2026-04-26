NB II: egyenlített az Ajka, előnyben a KTE és a Szentlőrinc – ÉLŐ eredménykövető!
A labdarúgó NB II 27. fordulójában vasárnap hét mérkőzést rendeznek. A feljutását biztosítani akaró Vasas a Videoton vendégeként lép pályára, a Kecskemét megyei rangadón a Tiszakécskét fogadja. A kiesés ellen küzdő Budafok a Mezőkövesddel találkozik, a sereghajtó Szentlőrinc a BVSC legyőzésével menekülne, míg a Békéscsaba a Karcagot látja vendégül. Kövesse a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, emellett minden meccsről online közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!
LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül!
17 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–0 (Mascoe 32., Czérna 61.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Videoton FC Fehérvár–Vasas FC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka 1–1 (Vörös 7., ill. Csóka 15.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC 3–1 (Belényesi 5., 38., Győrfi 26., ill. Gyenes 10.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később rendezik:
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
Hétfőn játsszák:
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A FORDULÓ ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|26
|17
|4
|5
|51–20
|+31
|55
|2. Budapest Honvéd
|26
|17
|3
|6
|45–21
|+24
|54
|3. Kecskeméti TE
|26
|14
|3
|9
|41–32
|+9
|45
|4. Mezőkövesd
|26
|12
|6
|8
|34–30
|+4
|42
|5. Csákvár
|26
|10
|10
|6
|41–34
|+7
|40
|6. Videoton FC Fehérvár
|26
|10
|9
|7
|35–25
|+10
|39
|7. Kozármisleny
|26
|9
|9
|8
|30–37
|–7
|36
|8. BVSC-Zugló
|26
|10
|4
|12
|30–26
|+4
|34
|9. Karcagi SC
|26
|9
|7
|10
|28–37
|–9
|34
|10. Tiszakécske
|26
|8
|9
|9
|32–37
|–5
|33
|11. FC Ajka
|26
|10
|2
|14
|20–31
|–11
|32
|12. Szeged-Csanád GA
|26
|8
|8
|10
|26–31
|–5
|32
|13. Soroksár SC
|26
|6
|8
|12
|35–43
|–8
|26
|14. Békéscsaba
|26
|5
|9
|12
|25–38
|–13
|24
|15. Budafoki MTE
|26
|5
|7
|14
|25–44
|–19
|22
|16. Szentlőrinc
|26
|3
|12
|11
|28–40
|–12
|21
Legfrissebb hírek
