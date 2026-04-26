NB II: egyenlített az Ajka, előnyben a KTE és a Szentlőrinc – ÉLŐ eredménykövető!

F. B., P. Gy.
2026.04.26. 16:52
A Vasas már ebben a fordulóban bebiztosíthatja a feljutását (Archív fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)
NB II Vasas Honvéd Szeged KTE labdarúgó NB II Kecskemét Videoton élő eredménykövető Mezőkövesd NB II 27. forduló
A labdarúgó NB II 27. fordulójában vasárnap hét mérkőzést rendeznek. A feljutását biztosítani akaró Vasas a Videoton vendégeként lép pályára, a Kecskemét megyei rangadón a Tiszakécskét fogadja. A kiesés ellen küzdő Budafok a Mezőkövesddel találkozik, a sereghajtó Szentlőrinc a BVSC legyőzésével menekülne, míg a Békéscsaba a Karcagot látja vendégül. Kövesse a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, emellett minden meccsről online közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül!

17 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–0 (Mascoe 32., Czérna 61.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Videoton FC Fehérvár–Vasas FC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka 1–1 (Vörös 7., ill. Csóka 15.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC 3–1 (Belényesi 5., 38., Győrfi 26., ill. Gyenes 10.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később rendezik:
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC
Hétfőn játsszák:
20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
A FORDULÓ ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC26174551–20+3155
  2. Budapest Honvéd26173645–21+2454
  3. Kecskeméti TE26143941–32+945
  4. Mezőkövesd26126834–30+442
  5. Csákvár261010641–34+740
  6. Videoton FC Fehérvár26109735–25+1039
  7. Kozármisleny2699830–37–736
  8. BVSC-Zugló261041230–26+434
  9. Karcagi SC26971028–37–934
10. Tiszakécske2689932–37–533
11. FC Ajka261021420–31–1132
12. Szeged-Csanád GA26881026–31–532
13. Soroksár SC26681235–43–826
14. Békéscsaba26591225–38–1324
15. Budafoki MTE26571425–44–1922
16. Szentlőrinc263121128–40–1221

 

 

Ezek is érdekelhetik