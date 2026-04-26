NB II: egyenlített az Ajka, előnyben a KTE és a Szentlőrinc – ÉLŐ eredménykövető!

A labdarúgó NB II 27. fordulójában vasárnap hét mérkőzést rendeznek. A feljutását biztosítani akaró Vasas a Videoton vendégeként lép pályára, a Kecskemét megyei rangadón a Tiszakécskét fogadja. A kiesés ellen küzdő Budafok a Mezőkövesddel találkozik, a sereghajtó Szentlőrinc a BVSC legyőzésével menekülne, míg a Békéscsaba a Karcagot látja vendégül. Kövesse a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, emellett minden meccsről online közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

27. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül! 17 órakor kezdődött:

Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–0 (Mascoe 32., Czérna 61.)

Videoton FC Fehérvár–Vasas FC 0–0

Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0

Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka 1–1 (Vörös 7., ill. Csóka 15.)

Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny 0–0

Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC 3–1 (Belényesi 5., 38., Győrfi 26., ill. Gyenes 10.)

Később rendezik:

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC

Hétfőn játsszák:

20.00: Budapest Honvéd FC–Soroksár SC A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 26 17 4 5 51–20 +31 55 2. Budapest Honvéd 26 17 3 6 45–21 +24 54 3. Kecskeméti TE 26 14 3 9 41–32 +9 45 4. Mezőkövesd 26 12 6 8 34–30 +4 42 5. Csákvár 26 10 10 6 41–34 +7 40 6. Videoton FC Fehérvár 26 10 9 7 35–25 +10 39 7. Kozármisleny 26 9 9 8 30–37 –7 36 8. BVSC-Zugló 26 10 4 12 30–26 +4 34 9. Karcagi SC 26 9 7 10 28–37 –9 34 10. Tiszakécske 26 8 9 9 32–37 –5 33 11. FC Ajka 26 10 2 14 20–31 –11 32 12. Szeged-Csanád GA 26 8 8 10 26–31 –5 32 13. Soroksár SC 26 6 8 12 35–43 –8 26 14. Békéscsaba 26 5 9 12 25–38 –13 24 15. Budafoki MTE 26 5 7 14 25–44 –19 22 16. Szentlőrinc 26 3 12 11 28–40 –12 21