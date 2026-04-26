NB I: Ferencváros–Paks

NB I

31. FORDULÓ

17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC 1–0 (Joseph, 42.) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Bogár Gergő.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 45. találkozó jön az utóbbi évek egyik legizgalmasabb NB I-es párharcában. Összecsapásaik több mint a felét, 24-et a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 9, a döntetleneké 11. A gólátlag elég magas, 3.5/mérkőzés, a gólkülönbség 97–55 a fővárosiak javára, akik vasárnap akár a jubileumi, 100. találatukig is eljuthatnak a párharcban.

♦ 2023 eleje és 2024 vége között felváltva nyert a két csapat, a legutóbbi 3 bajnoki találkozójukon viszont az FTC veretlen maradt a paksiakkal szemben (2 győzelem, 1 döntetlen). A legutóbbi, februári atomvárosi mérkőzésüket Gruber Zsombor góljával 1–0-ra nyerték meg a ferencvárosiak.

♦ A Ferencváros pályaválasztóként 11-szer győzte le a Paksot, 8-szor végzett vele döntetlenre, míg az atomvárosiak 3-szor tudtak győztesen távozni a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), 2022 februárjában (0–3), majd legutóbb tavaly februárban, amikor Böde Dániel duplájával lett 0–2 a végeredmény. A paksiakon kívül csak a Puskás Akadémia tudott már 3 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek a rekordot jelentő 4. győzelem is összejön a Groupama Arénában. Ősszel fordulatos meccsen úgy végeztek 2–2-re, hogy Windecker József a 93. percben tizenegyesből egyenlített.

♦ Az FTC a vasárnap esti győri aranyrangadón 1–0-ra kikapott az ETO-tól, majd szerdán a Magyar Kupa elődöntőjét tizenegyesekkel megnyerve visszavágott a győrieknek. A bajnokságban megszakadt a hármas győzelmi sorozata és a 7 mérkőzésen át tartó veretlensége. Egyúttal visszacsúszott a második helyre, és ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét, a hátralévő 3 fordulóban legalább 3-mal több pontot kell szereznie annál, mint amennyit az ETO gyűjt.

♦ A fővárosiakhoz hasonlóan az 5. helyen tanyázó tolnai zöld-fehérek is 9 pontot gyűjtöttek az előző 4 fordulóban, de azzal a különbséggel, hogy két körrel ezelőtt Nyíregyházán veszítettek (0–2). Harcban vannak a Konferencialigában való indulást jelentő 3. és 4. helyért, a debreceniektől 2 pont a lemaradásuk, a győzelmeik száma pedig kettővel kevesebb.

♦ A legutóbbi 4 otthoni NB I-es találkozóját megnyerte az FTC, de még így is csak a bajnoki meccsei felét tudta győzelemmel lehozni a Groupama Arénában, 14-ből 7-et. Emellett 2-szer ikszelt, 5-ször pedig kikapott, így csak a középmezőny tagja a hazai táblázaton.

♦ A tolnaiak vendégmérlege enyhén pozitív (6–4–5), viszont az előző 5 házon kívüli fellépésükön mindössze 4 pontot tudtak összegyűjteni.

♦ A paksiaknál eltiltás nem játszhat a múlt héten kiállított, majd négy mérkőzéstől eltiltott védő, Szabó János, valamint a középpályás Papp Kristóf, aki a teljes NB I-es mezőnyből elsőként gyűjtött be 10 sárga lapot. A ferencvárosiaknál öt sárga kártya miatt Mohammad Abu Fani kénytelen kihagyni a hétvégi mérkőzést.