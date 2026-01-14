Szerződést hosszabbítottak Schäfer Andrásék edzőjével

A Bundesligában kilencedik helyen álló csapat szerdán számolt be a megállapodásról, azt azonban nem közölte, hogy meddig szól az 54 éves szakember új kontraktusa.

Baumgart 2024. december végén lett az Union vezetőedzője, irányításával pedig az előző idényben sikerült az élvonalban maradnia a berlini alakulatnak, amely jelenleg stabil középcsapatnak számít.

„Az elmúlt hónapok történései azt mutatják, hogy jó úton járunk, miközben minden nap látjuk, mennyire egységesen dolgozik itt mindenki a pályán és azon kívül is. Ezért vagyunk meggyőződve arról, hogy együtt kell folytatnunk ezt az utat” – nyilatkozta a klub honlapján Horst Heldt, az Union ügyvezető igazgatója a szerződéshosszabbításról.

A fővárosi együttes a hétközi, 17. forduló zárómérkőzésén Augsburgban szerepel csütörtök este, aztán vasárnap a VfB Stuttgart vendége lesz a következő körben.