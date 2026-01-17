Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: RB Leipzig–Bayern München

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.01.17. 18:21
Akcióban a lipcseiek támadója, Romulo Cardoso (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójában a Lipcse hazai pályán fogadja a Bayern Münchent. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 0–0 – élőben az NSO-n!
Lipcse, Red Bull Aréna, 18.30 (TV: Arena 4). Vezeti: Stegemann
RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald – Schlager, Baumgartner – Y. Diomande, Romulo Cardoso, Nusa. Vezetőedző: Ole Werner
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof, Upamecano, Tah, H. Ito – Pavlovic, Goretzka – Gnabry, Karl, L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany 

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

