Bundesliga: RB Leipzig–Bayern München
A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójában a Lipcse hazai pályán fogadja a Bayern Münchent. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 0–0 – élőben az NSO-n!
Lipcse, Red Bull Aréna, 18.30 (TV: Arena 4). Vezeti: Stegemann
RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald – Schlager, Baumgartner – Y. Diomande, Romulo Cardoso, Nusa. Vezetőedző: Ole Werner
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof, Upamecano, Tah, H. Ito – Pavlovic, Goretzka – Gnabry, Karl, L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
