MK: Zalaegerszeg–Soroksár negyeddöntő

2026.03.04. 17:12
Nuno Campos, a ZTE vezetőedzője (Fotó: Török Attila, archív)
ZTE Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Zalaegerszeg Soroksár
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg a másodosztályú Soroksárral csap össze a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjének szerdai játéknapján. Kövesse a mérkőzés eseményeit online közvetítésünk segítségével!

MOL MAGYAR KUPA
ZALAEGERSZEGI TE FC–SOROKSÁR SC 0–0 – ÉLŐ!
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezeti: Rúsz Márton
ZTE: Mauricio – Harangi, Akpe Victory, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Amato, Skribek – Szendrei –  Maxsuell, Lima. Vezetőedző: Nuno Campos
SOROKSÁR: Jova – Könczey, Lukács, Kékesi, Domán – Kálnoki-Kis Zs., Kokovai, Köböl – William, Tóth, Bencze. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

