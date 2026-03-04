Elköszönt csapatkapitányától a Ferencváros

Shaw csapatkapitányként vezette a csapatot a 2025–2026-os évadban, amelyben a Fradi először szerepelhetett az ICEHL-ben.

„Az ICEHL alapszakaszában 47 mérkőzésen lépett jégre, 19 gólt szerzett, és 31 gólpasszt adott, így összesen 50 ponttal zárta az idényt. Ezzel a liga kanadai ponttáblázatának hetedik helyén végzett – írja az FTC. – A hazai sorozatokban is eredményes volt: a Magyar Kupában két mérkőzésen három pontot (2 gól, 1 gólpassz) szerzett, míg a Szuperkupa-mérkőzésen két gólt jegyzett a BJAHC ellen.”

„Szeretném megköszönni a Ferencvárosnak, különösen Fodor Szabolcsnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ismét az ICEHL-ben játszhassak – mondta Shaw. – Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy ennek a történelmi klubnak a csapatkapitányaként viselhettem a „C”-t. Nagyon hálásak vagyunk a szurkolók egész éves támogatásáért, mind hazai pályán, mind idegenben. Örülök, hogy sikerült megnyernünk a Szuperkupát és a Magyar Kupát. A klubnak és a játékosoknak a jövőre nézve minden jót kívánok – egyértelműen fényes jövő áll előttük.”

