Nézőcsúcsot dönt a Bayern München–Leverkusen női rangadó

A Bundesliga első fordulójának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésére hétfőig már 50 ezer jegyet adtak el. A nézőcsúcsot a 2022-ben játszott 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt mérkőzés tartja, amelyet 38 365 szurkoló látott a helyszínen.

A Német Kupa márciusi elődöntőjében 57 ezren látták a Hamburger SV és a Werder Bremen mérkőzését, de lehetséges, hogy szombaton a müncheni rangadó ezt a rekordot is megdönti.

A Leverkusent öt éve erősítő Turányi Lilla révén magyar szereplője is lesz a találkozónak a legutóbbi három Bundesliga-idényt megnyerő Bayern otthonában.