Nézőcsúcsot dönt a Bayern München–Leverkusen női rangadó

2025.09.01. 21:37
Nézőcsúcs lehet Turányi Lilla meccsén (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bayer Leverkusen női labdarúgás Kairó Turányi Lilla
Megdönti a német női labdarúgó-bajnokság nézőcsúcsát a szombati Bayern München–Bayer Leverkusen rangadó.

A Bundesliga első fordulójának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésére hétfőig már 50 ezer jegyet adtak el. A nézőcsúcsot a 2022-ben játszott 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt mérkőzés tartja, amelyet 38 365 szurkoló látott a helyszínen.

A Német Kupa márciusi elődöntőjében 57 ezren látták a Hamburger SV és a Werder Bremen mérkőzését, de lehetséges, hogy szombaton a müncheni rangadó ezt a rekordot is megdönti.

A Leverkusent öt éve erősítő Turányi Lilla révén magyar szereplője is lesz a találkozónak a legutóbbi három Bundesliga-idényt megnyerő Bayern otthonában.

 

