Budu Zivzivadzéék kétgólos hátrányból álltak fel a Bundesliga-tagságról döntő osztályozó odavágóján

Az elmúlt öt évben mindig megőrizte tagságát a rájátszásban érdekelt Bundesliga-csapat, legutóbb az Union Berlinnek sikerült másodosztályú együttesként megnyernie a párharcot – 2019-ben a Stuttgartot 2–2-vel, idegenben több lőtt góllal múlta felül. Most az a Heidenheim játszik az élvonalban maradásért, amely története második Bundesliga-idényén van túl, az ellenfele pedig az az Elversberg, amely még sosem szerepelt az első osztályban.

A hazaiak 70 másodperc után majdnem előnybe kerültek, ám Niklas Dorsch egy kontra végén hiába került ziccerbe, miután megpróbálta a kapus mellett eltolni a labdát, a lövésnél nem találta el. A folytatás is mozgalmasan alakult, a 10. percben a vendégek előtt adódott helyzet, de Tom Zimmerschied lövését védte Müller, majd ismét a Heidenheim veszélyeztetett, ekkor Adrian Beck lőtt kevéssel a kapu mellé. Egy perccel később az Elversberg szerezte meg a vezetést, Fisznik Aszllani passza után Lukasz Petkov kapásból a bal alsóba lőtt.

Megfogta a gól a vendéglátót, amelynek hálója a szünet előtt ismét megrezdült. Ekkor Zimmerschied találta meg középen a koszovói válogatott Aszllanit, aki szemben a kapussal nem hibázott, 10 méterről a bal alsóba gurított. Úgy tűnt, a félidő utolsó másodperceiben sikerül szépítenie a Heidenheimnek, ám Omar Traoré hiába lőtt a kapuba, az indításnál Marvin Pieringer lesen tartózkodott és zavart egy védőt, így nem adták meg a találatot.

A szünetben beállt a hazaiaknál többek között Budu Zivzivadze, aki játszott korábban Mezőkövesden, Fehérváron és Újpesten is, és ősszel a 2. Bundesligában 12 gólt szerzett a Karlsruhe játékosaként, majd a januári szerződtetése óta kétszer talált be az élvonalban. Támadóbban is lépett fel a Heidenheim, a grúz csatárnak is volt helyzete, míg Mathias Honsak a lécet találta el. Ezt követően viszont elfogyott a Saar-vidékiek szerencséje, és két olyan gólt kaptak három perc alatt, amikor a kapusról kijött a labda, és a kipattanót lőtte a kapuba a támadó – előbb Tim Siersleben volt jó helyen egy szabadrúgás után, majd Leo Scienza lövését követően Honsak talált be.

Egyre jobban fáradt az Elversberg, és az egyenlítés után is nagy nyomás nehezedett a csapatra. Több lehetőség is adódott a Heidenheim előtt, egyszer Zivzivadze lövése suhant el a léc fölött, viszont az együttes nem tudott előnyt kiharcolni a visszavágóra, melyet hétfőn 20.30-kor rendeznek. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Heidenheim–Elversberg (II.) 2–2 (Siersleben 61., Honsak 64., ill. L. Petkov 18., Aszllani 42.)

A visszavágót hétfőn rendezik Spiesen-Elversbergben.