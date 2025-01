Willi Orbán számára vereséggel ér fel a bochumi döntetlen

„Jól játszottunk. Az első két kapott gólnál balszerencsések voltunk, s utána egy kicsit idegesek is lettünk, mivel nem ez volt a meccstervünk. Nem jellemző ránk, hogy visszajöjjünk 3–0-s hátrányből, de azt mondtam a játékosoknak a szünetben, hogy nyerjük meg a második félidőt! A csapat remekül tette a dolgát, s úgy éreztem, hogy hittek is magukban. Természetesen a végén némi szerencsére is szükségünk volt” – fogalmazott a Bochum mestere.