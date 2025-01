Hiába Willi Orbán csodagólja, a Leipzig háromgólos előnyről ikszelt

Bochum–RB Leipzig

A stuttgarti vereséget a bajnokság utolsó helyén álló Bochum otthonában próbálta kijavítani a Lipcse. Christoph Baumgartner révén már a nyolcadik percben vezettek a vendégek, de ezt még les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Két perccel később már érvényes gól született, Willi Orbán a 16-os bal oldalán kapott labdát, egyet igazított, majd ballal éles szögből a kapus fölött a bal sarokba emelt. Elképesztő találat! Nem állt meg itt Marco Rose csapata: a 14. percben Antonio Nusa lőtt 17-ről a jobb alsó sarokba, majd a 22. percben az Orbánnak is gólpasszt kiosztó David Raum tálalt Baumgartnernek, aki öt méterről kapásból a kapuba belsőzött.

Az első félidőben minden működött a vendégeknél, a második játékrész elején azonban jött a hideg zuhany: Myron Boadu 13 perc alatt háromszor is betalált Gulácsi Péter kapujába. Előbb egy kontratámadás végén, majd egy bedobást követő zűrzavart kihasználva, végül pedig büntetőből vette be a Lipcse kapuját. A hátralévő harminc percben mindkét csapatnak volt lehetősége. A vendégeknél Xavi Simons és David Raum hagyott ki ziccert, míg a Bochumnál Dani de Wit maradt le nem sokkal a középre tett labdáról. 3–3

Bayern München–Wolfsburg

Jól kezdett a Bayern, az első percekben Leroy Sane és Harry Kane előtt is adódott lehetőség, de előbb a kapufa, majd Kamil Grabara mentette meg a Wolfsburg kapuját. A 20. percben a félpályánál szereztek labdát a bajorok, Joshua Kimmich Leon Goretzkához passzolt, aki 20 méterről tűpontosan tekert a jobb kapufa mellett a hálóba. Nem sokkal később jött a vendégek válasza, Mohamed Amura tekert jobbal a bal sarokba. A szünetig még kétszer betaláltak a müncheniek, Michael Olise távoli lövését Grabara bevédte, a hosszabbításban pedig Kimmich talált be, de lesről.

A 62. percben Olise szabadrúgása nyomán Goretzka növelte a hazaiak előnyét – úgy tetszett: eldőlt a mérkőzés. A hajrá azonban izgalmas lett, mivel a 88. percben az algériai Amura faragta a különbséget, s a vendégek mentek előre az egyenlítésért. A Wolfsburg mindössze hétszer próbálkozott, de háromszor eltalálta Neuer kapuját, ebből két gólt szerzett, a Bayern 25 lövési kísérletből tízszer találta el a kaput, és a három góljával szűken nyert (3–2). A vendégeknél Dárdai Bence kezdőként 72 percet játszott.

VfB Stuttgart–Freiburg

A Stuttgart már az első félidőben eldöntötte a Freburg elleni mérkőzést. A 23 éves Angelo Stiller szögletét a 2. percben Anthony Rouault fejelte be a kapuba, és a 17. percben Ermedin Demirovic is fejjel szerzett gólt. Az első félidő ráadásában Nick Woltemade büntetőből talált be, a 4–0-s végeredményt a csereként beálló Deniz Undav állította be a 80. percben. A Stuttgart győzelmével a Lipcsét megelőzve feljött a tabella negyedik helyére.

Heidenheim–St. Pauli

Sokáig Johannes Eggestein 25. percben értékesített tizenegyese volt az egyetlen említésre méltó esemény a találkozón. A hajrában a csereként beálló Maximilian Breunig egyenlített, de a játékvezető a VAR segítségével érvénytelenítette a találatot. A hazaiak kitámadtak, amit Morgan Guilavogui használt ki a 92. percben, eldöntve a mérkőzést. 0–2

Holstein Kiel–Hoffenheim

A kilenc tétmérkőzés óta nyeretlen Hoffenheim a Kiel otthonában törte meg rossz sorozatát. A vendégeknél Adam Hlozek duplázott, két gólja között ráadásul Andrej Kramaric is mattolta a hazai védelmet. Andu Kelati kései gólja csak az eredmény kozmetikázására volt elég. 1–3

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Bayern München–Wolfsburg 3–2 (Goretzka 20., 62., Olise 39., ill. Amura 24., 32.)

Heidenheim–St. Pauli 0–2 (Eggestein 25. – 11-esből, Guilavogui 90+2.)

Holstein Kiel–Hoffenheim 1–3 (Kelati 84., ill. Hlozek 26., 56., Kramaric 45+1.)

VfB Stuttgart–Freiburg 4–0 (Rouault 2., Demirovic 17., Woltemade 45+5. – 11-esből, Undav 80.)

Bochum–RB Leipzig 3–3 (Boadu 48., 57., 61. – a harmadikat 11-esből, ill. Orbán 10., Nusa 14., Baumgartner 22.)

KÉSŐBB

18.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Union Berlin–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Werder Bremen–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 2–0 (Ekitiké 18., O. Höjlund 90+2.)