Dárdai Bence először kezdett a Wolfsburgban, csapatával kiverte a Dortmundot a Német Kupában

A Wolfsburgban először kezdett tétmérkőzésen Dárdai Bence, ráadásul épp az egyik legsikeresebb német klub, a Dortmund ellen. Gyakorlatilag végig fölényben játszott a BVB, amely a 14. percben közel járt a gólhoz, de Maximilian Beier a bal kapufát találta el. Azért a hazaiak is tudtak zavart okozni az ellenfél kapuja előtt: Mohamed Amura lövését hárítania kellett Gregor Kobelnek, illetve a félidő végén Dárdai adott veszélyesen középre a jobb oldalról, ám a társak nem tudtak kihasználni a helyzetet. A második játékrész is magas labdabirtoklási arányt hozott a Borussiának, játékában azonban nem volt meg az átütőerő, és akár a „farkasok” is eldönthették volna a mérkőzést.

Jött azonban a hosszabbítás – ekkor Dárdai már nem volt a pályán, a 80. percben lecserélték –, s a 93. percben tényleg nagyon közel álltak a hazaiak a vezetés megszerzéséhez, ám Tiago Tomás a lécre lőtte a labdát. A Dortmund előtt is adódott óriási helyzet, de inkább a Wolfsburg játékában volt benne a gól, amely a 116. percben meg is született: Jonas Wind 13 méterről a jobb alsóba lőtt. Későn kapcsolt a BVB, így 1–0-ra kikapott, és búcsúzott a sorozattól.

Bár a Stuttgart Nick Woltemade találatával előnybe került a Kaiserslautern ellen, az előző idény kupadöntőse a szünet előtt Boris Tomiak tizenegyesgóljával egyenlített. A 75. percig kellett várni, hogy a hazaiak fölénye góllá érjen, Chris Führich 12 méterről a bal alsóba vágta a labdát – 2–1-gyel jutott tovább a VfB. A Köln korai góllal szerzett vezetést, majd a hajrában még kétszer betalált az élvonalban újonc Holstein Kiel kapujába, így a másodosztályú csapat 3–0-val lépett a következő körbe. A Regensburg és a Fürth összecsapásán egy gól döntött, a hazaiak középpályása, Rasim Bulic talált be, majd négy perccel a találata után piros lapot kapott, de a vendégek nem tudták kihasználni emberelőnyüket (1–0).

A lipcseiek kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter őrizte, de Willi Orbán (jobbra) ott volt a győztes csapatban (Fotó: Getty Images)

A korábbi mérkőzéseken

A Leverkusen kilenc perc alatt két gólt lőtt a másodosztályú Elversbergnek, mindkétszer Patrik Schick volt eredményes, aki előbb egy centerezésből, majd egy lecsorgóból lőtt a kapuba. A 36. percben Aleix García 26 méterről, szabadrúgásból lőtt a jobb felső sarokba, amivel el is dőlt a mérkőzés. A folytatásban már nem forszírozta a támadásokat a címvédő Bayer, amely 3–0-s sikerrel jutott tovább.

Gulácsi Péter kisebb sérülése miatt kihagyta a St. Pauli elleni kupatalálkozót, de Willi Orbán ott volt a lipcseiek kezdőjében. A 12. percben épp a magyar válogatott védő ívelte fel a labdát, Christoph Baumgartner középre fejelte, ahol Eric Smith rosszul ugrott fel, Yussuf Poulsen megkaparintotta a labdát, és a jobb alsóba lőtt. Hat perccel később Baumgartner érkezett Lutsharel Geertruida jobb oldali beadására, és a kapu jobb oldalába fejelt, így gyorsan kétgólos előnybe került a Leipzig. A 28. percben Morgan Guilavogui szépített, Poulsen azonban gyorsan visszaállította a kétgólos különbséget Baumgartner asszisztja után. A második félidőben Smith bombagóljával csökkentette hátrányát a hamburgi együttes, majd a 80. percben Antonio Nusa szép egyéni akció végén alakította ki a 4–2-es végeredményt.

Az Augsburg Alexis Claude-Maurice 26. percben szerzett góljával került előnybe a 2. Bundesligában szereplő Schalke ellen, majd Arne Maier és Samuel Essende a hajrában bebiztosította az első osztályú csapat győzelmét (3–0). A Karlsruhe első találatát a 97 NB I-es meccsel (és 31 góllal) büszkélkedő Budu Zivzivadze szerezte a második félidőben, majd Marcel Beifus tíz perccel később meglőtte csapata második gólját, így a másodosztályú klub búcsúztatta a negyedosztályú Kickers Offenbachot (0–2).

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Augsburg–Schalke (II.) 3–0

Bayer Leverkusen–Elversberg (II.) 3–0

Kickers Offenbach (IV.)–Karlsruher SC (II.) 0–2

RB Leipzig–St. Pauli 4–2

1. FC Köln (II.)–Holstein Kiel 3–0

Jahn Regensburg (II.)–Greuther Fürth (II.) 1–0

VfB Stuttgart–Kaiserslautern (II.) 2–1

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–0 – hosszabbítás után

SZERDA

18.00: Eintracht Frankfurt–Borussia Mönchengladbach (Tv: Sport2)

18.00: Freiburg–Hamburg (II.)

18.00: Hertha BSC (II.)–Heidenheim

18.00: Paderborn (II.)–Werder Bremen

20.45: Arminia Bielefeld (III.)–Union Berlin

20.45: Dynamo Dresden (III.)–Darmstadt (II.)

20.45: Hoffenheim–Nürnberg (II.)

20.45: Mainz–Bayern München (Tv: Sport2)