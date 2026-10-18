Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Szekeres István, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője

2026.10.18. 11:36
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Szekeres István 1945–2026 (Fotó: Szabó Miklós)
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gyász Nemzeti Sport Szekeres István
Életének 82. évében, szombat éjjel Budapesten elhunyt Szekeres István sportújságíró, aki 1989 és 1992 között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt – adta hírül a Magyar Birkózók Szövetsége.

Neve összeforrt lapunkkal, hiszen 1969-ben kezdett el dolgozni az akkori Népsportnál. Nem kevesebb mint negyedszázadon át volt a szerkesztőség tagja, s nem csak tagja, hiszen 1989-ben a kollégák megválasztották főszerkesztőnek. Ezt a pozíciót 1992-ig töltötte be, később a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyetteseként is dolgozott, majd 2000-től az A Színes Sport szerkesztője volt.

A Magyar Birkózók Szövetségében 1984-től 2014-ig elnökségi tag, sajtófőnök, 2009 és 2013 között főtitkár, a grundbirkózás kitalálója. 1991 és 2007 között a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1993-tól a Magyar Sportújságírók Szövetségének első alelnöke, majd 2002-től 2007-ig elnöke volt. Hat nyári és két téli olimpiáról, 73 világ-, illetve Európa-bajnokságról tudósított, ebből 58-szor szeretett sportágában, a birkózásban, amelynek 1974-ben elkészítette az első nemzetközi, illetve európai ranglistáját, 1985-ben pedig ő kapott megbízást a hivatalos világranglista évenkénti elkészítésére.

Több birkózással kapcsolatos könyvet írt (Hegedűs Csaba, Karfiolfülűek Klubja, 100 év szövetségben, Polyák, az évszázad birkózója), utóbbiért a Magyar Olimpiai Bizottságtól nívódíjat kapott. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2017-ben Aranytoll-díjjal, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2018-ban Életmű-díjjal ismerte el munkásságát.

Szekeres István szombaton este hunyt el a budapesti Honvédkórházban. 

 

gyász Nemzeti Sport Szekeres István
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