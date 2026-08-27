Vörös török fejek, piros lapok, zöld-fehér gólok – El-főtáblás a Fradi!; Németh András: Újra fontos játékosnak érzem magam

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Hazai pályán 4–0-ra kiütötte a Trabzonsport a Ferencváros, amely így idén is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. Borbély Balázs együttese a többszörös költségvetésű törököket verte meg oda-vissza, a Groupama Arénában kiütve őket. Borbola Bence beszámolója

Öt forduló alatt már túlszárnyalta előző idénybeli góltermését Németh András, és a 23 éves támadó beszélt eredményes játéka hátteréről, a korábbi kritikákról, a nyáron kinevezett Babó Levente vezetőedző módszereiről. A Puskás Akadémia futballistájával Borsos László beszélgetett

Tóth Milán akkor dobta magát, ha rugdosták. Hiába az utóbbi három hiba, a tizenegyest újra elvállalná, bár örömmel jött haza Grazból, a három másodosztályú évről szívesen lemondott volna a Vasas szélsője, Tóth Milán. Galambos Dániel interjúja

Hosszú légiós évek után tért haza Székesfehérvárra Varga Balázs, az előző idénye azonban rosszul sikerült. A Volánból a DEAC szerződtette, Vaszjunyin Artyom kezei alatt pedig szeretne újra régi fényében tündökölni – többek között erről is beszélt Beke Zsombornak a válogatott jégkorongozó

A szegedi férfi kézilabda-csapatnál sok múlhat a két új átlövőn. Az ukrán Dmitro Horiha és a svéd Lukas Sandell személyében két ígéretes átlövővel bővültek Michael Apelgren vezetőedző variációs lehetőségei. Szendrei Zoltán háttéranyaga

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