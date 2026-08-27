Nemzeti Sportrádió

Vörös török fejek, piros lapok, zöld-fehér gólok – El-főtáblás a Fradi!; Németh András: Újra fontos játékosnak érzem magam

SZ. M.SZ. M.
2026.08.27. 23:59
Címkék
FTC NS-ajánló Európa-liga

A Nemzeti Sport pémteki számából ajánljuk:

 

Hazai pályán 4–0-ra kiütötte a Trabzonsport a Ferencváros, amely így idén is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. Borbély Balázs együttese a többszörös költségvetésű törököket verte meg oda-vissza, a Groupama Arénában kiütve őket. Borbola Bence beszámolója

Öt forduló alatt már túlszárnyalta előző idénybeli góltermését Németh András, és a 23 éves támadó beszélt eredményes játéka hátteréről, a korábbi kritikákról, a nyáron kinevezett Babó Levente vezetőedző módszereiről. A Puskás Akadémia futballistájával Borsos László beszélgetett

Tóth Milán akkor dobta magát, ha rugdosták. Hiába az utóbbi három hiba, a tizenegyest újra elvállalná, bár örömmel jött haza Grazból, a három másodosztályú évről szívesen lemondott volna a Vasas szélsője, Tóth Milán. Galambos Dániel interjúja

Hosszú légiós évek után tért haza Székesfehérvárra Varga Balázs, az előző idénye azonban rosszul sikerült. A Volánból a DEAC szerződtette, Vaszjunyin Artyom kezei alatt pedig szeretne újra régi fényében tündökölni – többek között erről is beszélt Beke Zsombornak a válogatott jégkorongozó

A szegedi férfi kézilabda-csapatnál sok múlhat a két új átlövőn. Az ukrán Dmitro Horiha és a svéd Lukas Sandell személyében két ígéretes átlövővel bővültek Michael Apelgren vezetőedző variációs lehetőségei. Szendrei Zoltán háttéranyaga
A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

FTC NS-ajánló Európa-liga
Legfrissebb hírek

Lemondott a Trabzonspor vezetőedzője az FTC elleni vereség után

Európa-liga
55 perce

Borbély Balázs: Fontos volt, hogy az érzéseinket mi kontrolláltuk jobban!

Európa-liga
1 órája

Onana rémült tekintete, nyelvnyújtás, Borbély és kislánya aranyos ünneplése – galéria az FTC–Trabzonspor visszavágóról

Európa-liga
1 órája

Topligás csapatok jöhetnek az Üllői útra – ez vár a Ferencvárosra az Európa-ligában

Európa-liga
2 órája

Nagy Ádám: Mentálisan mi felkészültebbek voltunk

Európa-liga
2 órája

Négygólos FTC-gála! A zöld-fehérek búcsúztatták Szalahékat, és bejutottak az El ligaszakaszába

Európa-liga
2 órája

Nagy Ádám és Nagy Olivér is kezd a Fradiban a Trabzonspor elleni visszavágón

Európa-liga
5 órája

„Éltem a lehetőséggel” – Molnár Erik megérkezett Dubrovnikba

Vízilabda
12 órája