Nemzeti Sportrádió

Fradi: az utolsó lépés; Inog a szék Infantino alatt

L. P. I.L. P. I.
2026.08.26. 23:50
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A Vojvodina, a Twente és a Górnik után már csak a Trabzon akadály. A Ferencváros roppant kedvező helyzetből, 1–0-s előnyről várja a török Trabzonspor elleni visszavágót, a tét az Európa-ligába jutás – Borbély Balázs vezetőedző ugyanakkor óva int attól, hogy a csapat őrizni próbálja az előnyt… Minden, amit a párharc második meccséről tudni érdemes, három oldalon.

Kialakult a Bajnokok Ligája főtáblája – hét magyarral! Az AEK Athén Varga Barnabás duplájával csatlakozott az elithez, és az alapszakaszban már Vitális Milán is játszhat, így rekordot jelentő számban szurkolhatunk a mieinknek a legrangosabb sorozatban.

Férfi kosárlabda-válogatottunk az észtek ellen léphet egy aprót a vb felé. Miskolcon kezdődik a selejtező következő fázisa, amelybe 3 győzelemmel és ugyanennyi vereséggel érkezett meg Gasper Okorn együttese. Bobory Balázs a falcós Váradi Benedekkel beszélt, aki szerint ahogyan eddig, ezután is nüanszok döntenek majd a csapatok között.

Gianni Infantino széke recseg-ropog: a másfél hónapja még a vb mindent elsöprő sikerét ünneplő FIFA-elnök azóta össztűz alatt van – Gyenge Balázs Trump kitüntetésétől a Balogun-ügyön át a létszámbővítésig és a már felháborító ötletekig akkurátusan végigvette, miért is került célkeresztbe a nemzetközi szövetség első embere.

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