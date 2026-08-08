Ifjabb Albert Flórián: Óriási dolog, hogy újra a Real Madriddal játszunk!

A Ferencváros történetében kevés ellenfélnek cseng úgy a neve, mint a Real Madridnak. A spanyol rekordbajnokkal minden találkozás ünnepnek számít, még akkor is, ha ezúttal felkészülési mérkőzésről van szó. Albert Flórián azonban pontosan tudja, milyen érzés tétmérkőzésen összecsapni a királyi gárdával. A Ferencváros 1995 őszén a Bajnokok Ligája csoportkörében találkozott a Real Madriddal. A zöld-fehérek Madridban súlyos vereséget szenvedtek, a visszavágón azonban senki sem feltartott kézzel ment fel a pályára.

„Előtte Madridban csúnyán kikaptunk – emlékezett vissza Albert Flórián. – A budai hegyekben található Petneházy Hotelből indultunk mindig, meccs előtt ott készülődtünk, és mondogattuk egymásnak, próbáljuk meg a lehetetlent, érjünk el jó eredményt a Real Madrid ellen.”

A Ferencváros játékosai tisztában voltak vele, milyen kaliberű ellenfél vár rájuk, mégsem bénította meg őket a neve.

„A világ legsikeresebb klubjáról van szó. Sohasem voltam Real Madrid-szurkoló, de a sorsolásnál nem bántam, hogy vele találkozunk. Amikor kiderült, hogy a madridiak mellett az Ajax és Grasshoppers lesz az ellenfél, úgy voltunk vele, nem biztos, hogy sok pontot szerzünk a csoportban. Szűk volt a keretünk, huszonnégy játékos alkotta, abból tizenegy saját nevelésű futballista.”

A Real Madrid akkori együttese valódi álomcsapatnak számított: „Elképesztő névsor. Michael Laudrup, Míchel, Fernando Redondo, hátul Fernando Hierro… A magabiztosság sugárzott róluk a pályán is.”

Az 1–1-gyel véget érő budapesti összecsapás azonban Albert Flórián számára nemcsak a világsztárok miatt maradt emlékezetes. A mérkőzés 36. percében az ő góljával szerzett vezetést a Fradi, majd fejsérülést szenvedett, a szünetben le is kellett cserélni.