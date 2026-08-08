Ifjabb Albert Flórián: Óriási dolog, hogy újra a Real Madriddal játszunk!
A Ferencváros történetében kevés ellenfélnek cseng úgy a neve, mint a Real Madridnak. A spanyol rekordbajnokkal minden találkozás ünnepnek számít, még akkor is, ha ezúttal felkészülési mérkőzésről van szó. Albert Flórián azonban pontosan tudja, milyen érzés tétmérkőzésen összecsapni a királyi gárdával. A Ferencváros 1995 őszén a Bajnokok Ligája csoportkörében találkozott a Real Madriddal. A zöld-fehérek Madridban súlyos vereséget szenvedtek, a visszavágón azonban senki sem feltartott kézzel ment fel a pályára.
„Előtte Madridban csúnyán kikaptunk – emlékezett vissza Albert Flórián. – A budai hegyekben található Petneházy Hotelből indultunk mindig, meccs előtt ott készülődtünk, és mondogattuk egymásnak, próbáljuk meg a lehetetlent, érjünk el jó eredményt a Real Madrid ellen.”
A Ferencváros játékosai tisztában voltak vele, milyen kaliberű ellenfél vár rájuk, mégsem bénította meg őket a neve.
„A világ legsikeresebb klubjáról van szó. Sohasem voltam Real Madrid-szurkoló, de a sorsolásnál nem bántam, hogy vele találkozunk. Amikor kiderült, hogy a madridiak mellett az Ajax és Grasshoppers lesz az ellenfél, úgy voltunk vele, nem biztos, hogy sok pontot szerzünk a csoportban. Szűk volt a keretünk, huszonnégy játékos alkotta, abból tizenegy saját nevelésű futballista.”
A Real Madrid akkori együttese valódi álomcsapatnak számított: „Elképesztő névsor. Michael Laudrup, Míchel, Fernando Redondo, hátul Fernando Hierro… A magabiztosság sugárzott róluk a pályán is.”
Az 1–1-gyel véget érő budapesti összecsapás azonban Albert Flórián számára nemcsak a világsztárok miatt maradt emlékezetes. A mérkőzés 36. percében az ő góljával szerzett vezetést a Fradi, majd fejsérülést szenvedett, a szünetben le is kellett cserélni.
„A gólom előtti minden mozdulatra tisztán emlékszem ma is. Amint a hálóba került a labda, hatalmas öröm járt át, nem is akartam elhinni. A szünetben aztán infúzióra kellett kötni, mert enyhe agyrázkódást kaptam. Nagy Béla bácsi levetette rólam a mezt, mondván, azt elteszi magának. Ő gyűjtött mindenfélét a klubnál, hogy egyszer majd kiállítja.”
A mez ugyan nem maradt nála, egy különleges emlék azonban ma is az otthonában van.
„A hazai meccsről nincs ereklyém, de a madridi mérkőzésen a csapatkapitányok által kicserélt kis zászlót máig őrzöm.”
A mostani találkozót természetesen egészen másként kell kezelni, mint a harmincegy évvel ezelőtti BL-csoportmérkőzést, éppen ezért tanácsot sem szeretne osztogatni a ferencvárosi futballistáknak
„Képtelenség tanácsot adni. Az BL-csoportmérkőzés volt, a mostani pedig felkészülési találkozó. Bízzunk benne, hogy a Real Madrid elhozza a sztárjait, ha mindenkit nem is, hiszen láthattuk, Kylian Mbappé éppen a napokban posztolt képet arról, hogy jet-skivel szeli a habokat. De ha a keret hetven százaléka ott lesz a Groupama Arénában, már elégedettek lehetünk.”
A Real Madrid budapesti vendégjátéka különleges esemény a klub életében. Albert Flórián felidézte, hogy legutóbb a Groupama Aréna avatásakor érkezett európai óriásklub, José Mourinho Chelsea-je.
„Óriási dolog, hogy a Real Madrid és Mourinho azt mondta, a Ferencvárossal szeretne játszani. Lipcsei Péter jó kapcsolatot ápol a portugál trénerrel, tudom, óriási megtiszteltetés, hogy összejött ez a mérkőzés.”
A Ferencváros női csapatának vezetőedzője épp gerincsérvvel küzd, az elmúlt hónapokban nagy fájdalmak nehezítették a mindennapjait, mégis bízik benne, hogy a lelátóról láthatja a különleges összecsapást. A régi mérkőzéseket időnként ma is előveszi: videókazettán és digitalizált formában is megvannak a felvételek, de ritkán nézi vissza őket.
„Megvan videókazettán is, digitális formában is, de nem szeretem magamat nézegetni. Hajlamos vagyok arra, hogy állandóan összehasonlítsam a régi focit a mostanival, márpedig nem tetszik az irány, amerre a labdarúgás tart. Egyre kevesebb az egyéniség a pályán, minden a mutatók és az adatok körül forog, lassan az adatelemzők állítják össze a csapatot. Nekem ez túl művi és túlságosan pénzcentrikus.”
Szombat este azonban várhatóan nem a futball fejlődése, hanem az élmény lesz a lényeg, hogy a Ferencváros ismét vendégül látja a világ legsikeresebb klubját.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Ferencváros–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!