Történelmi mélységben Brazília; Haaland elképesztően teljesít – statisztikák

Bruno Guimaraes a mérkőzés elején kihagyta a tizenegyest, így 40 év után ő lett az első brazil játékos, aki vb-n büntetőt rontott (a szétlövést leszámítva). Legutóbb Zico a franciák ellen hibázott 1986-ban. Egyébként Bruno Guimaraes mindössze a negyedik brazil játékos, aki vb-n büntetőt rontott.

Excluding shootouts, Bruno Guimarães is the first Brazilian to miss a penalty in a men's World Cup game since Zico vs. France in 1986. ❌ pic.twitter.com/NEXlC2IUzG — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Brazília 35 százalékos labdabirtoklást tudott felmutatni az első félidőben. Amióta vannak ilyen jellegű adatok (1966), a selecao még sohasem rendelkezett kevesebb mint 40 százalékos labdabirtoklással világbajnoki mérkőzésen.

35% - O Brasil teve 35% de posse de bola no primeiro tempo contra a Noruega. Desde que há registros (1966), nunca a Seleção teve menos de 40% de posse numa partida de Copa do Mundo.



Incomum. pic.twitter.com/B0Thjhb4tK — OptaJoao (@OptaJoao) July 5, 2026

Erling Haaland a 13. játékos, aki egyaránt betalált az első négy vb-mérkőzésén. Két magyar labdarúgó is van a listán: Sárosi György és Kocsis Sándor.

🔥 HAALAND IS UNSTOPPABLE!



🇳🇴 The Norwegian beast scores in each of his first four World Cup matches



⚽ He joins an ultra-exclusive club of just 13 players in history:



🇦🇷 Stábile 1930

🇧🇷 Leónidas 1934

🇭🇺 Sárosi 1934

🇺🇾 Ghiggia 1950

🇭🇺 Kocsis 1954

🇦🇹 Probst 1954

🇫🇷 Fontaine… pic.twitter.com/ilY8GOZ1Sz — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 5, 2026

Erling Haaland az első játékos Gerd Müller (1970, 8 gól) óta, aki az első négy vb-meccsén legalább 7 gólt szerzett.

Erling Haaland is the first player to score 7+ goals in his first four World Cup appearances since Gerd Müller in 1970 (8).🤖 https://t.co/K4iqqIaVSN — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Erling Haaland az előző 14 válogatottmeccsén egyaránt betalált, ezeken 27 gólt szerzett.

Make that 27 goals in his last 14 competitive games for Norway. 🤯 https://t.co/X6lEkk0Y9s — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Neymar a negyedik világbajnokságán is betalált, így Pelé mellett ő az egyetlen brazil játékos, akinek ez sikerült.

With today's goal, Neymar 🇧🇷 scores at his FOURTH World Cup, matching Pelé 🇧🇷 as the only Brazilians to have scored at four different World Cups.



Players who have scored at 4 or more editions:

6 Cristiano Ronaldo 🇵🇹

5 Messi 🇦🇷

4 Pelé 🇧🇷

4 NEYMAR 🇧🇷

4 Seeler 🇩🇪

4 Klose 🇩🇪

4… pic.twitter.com/Y6flMknYmO — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 5, 2026

Most fordul elő először, hogy három játékos is eljusson hét-hét gólig egyazon világbajnokságon.

1 - This is the first time in World Cup history that three different players have scored 7+ goals in a single edition of the tournament



🇫🇷 Kylian Mbappé: 7 goals

🇦🇷 Lionel Messi: 7 goals

🇳🇴 Erling Haaland: 7 goals



Legendary. pic.twitter.com/gc0ssTJVmU — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026

Norvégia először jutott be világbajnokságon a legjobb nyolc közé.

🇳🇴 HISTORY MADE! The Vikings storm into the World Cup quarter-finals for the FIRST time ever!



⚽⚽ Erling Haaland delivers a thunderous double and sends Brazil home! pic.twitter.com/vGPpAUOXlX — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 5, 2026

Brazília a 2002-es vb-győzelme óta mind a hat alkalommal európai csapattal szemben esett ki az egyenes kieséses szakaszban.

Brazil have been knocked out by European opposition in each of the last six World Cup tournaments:



◉ 0-1 vs. France (2006)

◉ 1-2 vs. Netherlands (2010)

◉ 1-7 vs. Germany (2014)

◉ 1-2 vs. Belgium (2018)

◉ 2-4 on pens vs. Croatia (2022)

◉ 1-2 vs. Norway (2026)



It's their… pic.twitter.com/GHyNYQgifi — Squawka (@Squawka) July 5, 2026

Brazília 1990 óta először nem jutott be a legjobb nyolc közé világbajnokságon.

🇧🇷 END OF AN ERA.



💔 Brazil fails to reach the World Cup quarterfinals for the FIRST TIME since 1990.



🏟️ They made the last 8 in 8 straight tournaments:

🏆 1994 → Champions

🥈 1998 → Runners-up

🏆 2002 → Champions

❌ 2006 → Quarterfinals

❌ 2010 → Quarterfinals

❌ 2014 →… pic.twitter.com/22DrtCGqwW — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 5, 2026

Először fordul elő Brazíliával, hogy hat egymást követő vb-t lejátszik úgy, hogy nem tud világbajnok lenni.

6 - O Brasil chega a seis edições sem ganhar a Copa do Mundo (2006-2026), algo que nunca antes tinha acontecido com a Seleção Brasileira.



Inédito. pic.twitter.com/usIKGLltCJ — OptaJoao (@OptaJoao) July 5, 2026

Mindössze öt válogatott van, amely egynél többször tudta vb-meccsen legyőzni Brazíliát: Hollandia, Norvégia, Olaszország, Magyaroszág és Franciaország.

After today's defeat, five nations have beaten Brazil 🇧🇷 more than once at the World Cup.



Netherlands 🇳🇱 - 3W 1D 1L

NORWAY 🇳🇴 - 2W 0D 0L (PERFECT)

Italy 🇮🇹 - 2W 1D 2L

Hungary 🇭🇺 - 2W 0D 0L (PERFECT)

France 🇫🇷 - 2W 1D 1L — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 5, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

BRAZÍLIA–NORVÉGIA 1–2 (0–0)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes (Éderson, 79.), Casemiro – Rayan (Danilo Santos, 68.), Martinelli (Neymar, 68.), Vinícius Júnior – Cunha (Endrick, 58.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 63.), Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 90+5.) – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth (Bobb, a szünetben), Haaland, Nusa (Schjelderup, a szünetben). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: Neymar (90+10. – 11-esből), ill. Haaland (80., 90.)