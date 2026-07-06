Nemzeti Sportrádió

Történelmi mélységben Brazília; Haaland elképesztően teljesít – statisztikák

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.06. 01:09
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A brazil válogatott először maradt egymást követően hat tornán vb-cím nélkül (Fotó: Getty Images)
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vb-statisztika norvég válogatott foci vb 2026 vb 2026 brazil válogatott
Norvégia Erling Haaland két góljával 2–1-re legyőzte Brazíliát a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Mutatjuk a mérkőzés legérdekesebb statisztikáit.

Bruno Guimaraes a mérkőzés elején kihagyta a tizenegyest, így 40 év után ő lett az első brazil játékos, aki vb-n büntetőt rontott (a szétlövést leszámítva). Legutóbb Zico a franciák ellen hibázott 1986-ban. Egyébként Bruno Guimaraes mindössze a negyedik brazil játékos, aki vb-n büntetőt rontott. 

Brazília 35 százalékos labdabirtoklást tudott felmutatni az első félidőben. Amióta vannak ilyen jellegű adatok (1966), a selecao még sohasem rendelkezett kevesebb mint 40 százalékos labdabirtoklással világbajnoki mérkőzésen.

Erling Haaland a 13. játékos, aki egyaránt betalált az első négy vb-mérkőzésén. Két magyar labdarúgó is van a listán: Sárosi György és Kocsis Sándor.

Erling Haaland az első játékos Gerd Müller (1970, 8 gól) óta, aki az első négy vb-meccsén legalább 7 gólt szerzett.

Erling Haaland az előző 14 válogatottmeccsén egyaránt betalált, ezeken 27 gólt szerzett.

Neymar a negyedik világbajnokságán is betalált, így Pelé mellett ő az egyetlen brazil játékos, akinek ez sikerült.

Most fordul elő először, hogy három játékos is eljusson hét-hét gólig egyazon világbajnokságon.

Norvégia először jutott be világbajnokságon a legjobb nyolc közé.

Brazília a 2002-es vb-győzelme óta mind a hat alkalommal európai csapattal szemben esett ki az egyenes kieséses szakaszban.

Brazília 1990 óta először nem jutott be a legjobb nyolc közé világbajnokságon.

Először fordul elő Brazíliával, hogy hat egymást követő vb-t lejátszik úgy, hogy nem tud világbajnok lenni.

Mindössze öt válogatott van, amely egynél többször tudta vb-meccsen legyőzni Brazíliát: Hollandia, Norvégia, Olaszország, Magyaroszág és Franciaország.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
BRAZÍLIA–NORVÉGIA 1–2 (0–0)
New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes (Éderson, 79.), Casemiro – Rayan (Danilo Santos, 68.), Martinelli (Neymar, 68.), Vinícius Júnior – Cunha (Endrick, 58.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 63.), Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 90+5.) – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth (Bobb, a szünetben), Haaland, Nusa (Schjelderup, a szünetben). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
Gólszerző: Neymar (90+10. – 11-esből), ill. Haaland (80., 90.)

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Bruno Guimaraes büntetőt hibázott, Neymar tizenegyesgólja már későn jött, a skandináv csapat először jutott be vb-n a legjobb nyolc közé.

 

 

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