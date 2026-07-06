„Ha tehetném, most én is ott lennék a norvég utcákon” – Erling Haaland a brazilok kiütése után

„A hidratációs szünetben apró finomításokról beszéltünk az edzővel. Például, hogyha van esélyem, akkor lőjjek. Ez a dolgom, hogy a helyzeteket valóra váltsuk. Ha elsőre nem sikerül, akkor másodjára már belövöm. Egy nagyon jó assziszt után 2–0 lett. Amikor bement, elképzelhetetlenül boldog voltam” – mondta a mérkőzésen duplázó Erling Haaland.

A norvég támadó így folytatta: „Ez egy történelmi nap, remélem ez még az elefántcsontparti győzelemnél is többet ad az országunknak. Olyan kultúrában élünk, amelyben fontos, hogy büszkék legyünk arra, hogy a norvég válogatottban játszhatunk, ezt kell átadni a fiataloknak. Nézzük meg a brazilokat: a gyerekek arról álmodnak, hogy a válogatottban játszanak. Nekünk is ezt kell elérni. Néha azzal küszködünk, hogy minden jól menjen, és ha a gyerekek látják ezeket a pillanatokat, akkor arra gondolhatnak, hogy ők is szeretnének átélni ilyen pillanatokat, mint amit most mi.”

Haaland végül a hazájában uralkodó hangulatról beszélt. „Ha tehetném, most én is ott lennék a norvég utcákon, mindenkinek ki kell élvezni. Az egyik leghihetetlenebb nap a norvég történelembe, élvezzük ki ezt a pillanatot.”