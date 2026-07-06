Nemzeti Sportrádió

„Ha tehetném, most én is ott lennék a norvég utcákon” – Erling Haaland a brazilok kiütése után

B. A. P.B. A. P.
2026.07.06. 00:46
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A norvég játékosok elkezdték az ünneplést (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília Erling Haaland Norvégia
Norvégia a brazilokat 2–1-re verve bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe. Az európai csapat részéről a duplázó Erling Haaland nyilatkozott.

„A hidratációs szünetben apró finomításokról beszéltünk az edzővel. Például, hogyha van esélyem, akkor lőjjek. Ez a dolgom, hogy a helyzeteket valóra váltsuk. Ha elsőre nem sikerül, akkor másodjára már belövöm. Egy nagyon jó assziszt után 2–0 lett. Amikor bement, elképzelhetetlenül boldog voltam” – mondta a mérkőzésen duplázó Erling Haaland.

A norvég támadó így folytatta: „Ez egy történelmi nap, remélem ez még az elefántcsontparti győzelemnél is többet ad az országunknak. Olyan kultúrában élünk, amelyben fontos, hogy büszkék legyünk arra, hogy a norvég válogatottban játszhatunk, ezt kell átadni a fiataloknak. Nézzük meg a brazilokat: a gyerekek arról álmodnak, hogy a válogatottban játszanak. Nekünk is ezt kell elérni. Néha azzal küszködünk, hogy minden jól menjen, és ha a gyerekek látják ezeket a pillanatokat, akkor arra gondolhatnak, hogy ők is szeretnének átélni ilyen pillanatokat, mint amit most mi.”

Haaland végül a hazájában uralkodó hangulatról beszélt. „Ha tehetném, most én is ott lennék a norvég utcákon, mindenkinek ki kell élvezni. Az egyik leghihetetlenebb nap a norvég történelembe, élvezzük ki ezt a pillanatot.”

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