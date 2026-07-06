Nemzeti Sportrádió

Vihar miatt egy órát csúszott a Mexikó–Anglia meccs kezdési időpontja

B. A. P.B. A. P.
2026.07.06. 01:35
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Később kezdődik a mexikóvárosi nyolcaddöntő (Fotó. Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében egy órával eltolták a Mexikó–Anglia meccs kezdési időpontját.

A Mexikóvárosban uralkodó kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint a stadion környékén fennálló villámcsapás-veszély miatt magyar idő szerint hétfő hajnali két óra helyett háromkor kezdődik Mexikó–Anglia találkozó.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a helyi idő szerint vasárnap 18 órakor (magyar idő szerint hétfő 2 óra) kezdődő Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőt délre hozta volna előre a FIFA, mivel Mexikóvárosban vihart jósoltak az előrejelzések.

A BBC péntek éjjel viszont arról számolt be, hogy mind a mexikói, mind az angol válogatott elutasította a mérkőzés időpontjának megváltoztatását, így az maradt is az eredeti magyar idő szerinti 2 óra.

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Noni Madueke, Marcus Rashford és Djed Spenc is padon a Kongói DK elleni meccsen kezdők közül.

 

 

 

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