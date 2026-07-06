Vihar miatt egy órát csúszott a Mexikó–Anglia meccs kezdési időpontja

A Mexikóvárosban uralkodó kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint a stadion környékén fennálló villámcsapás-veszély miatt magyar idő szerint hétfő hajnali két óra helyett háromkor kezdődik Mexikó–Anglia találkozó.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a helyi idő szerint vasárnap 18 órakor (magyar idő szerint hétfő 2 óra) kezdődő Mexikó–Anglia vb-nyolcaddöntőt délre hozta volna előre a FIFA, mivel Mexikóvárosban vihart jósoltak az előrejelzések.

A BBC péntek éjjel viszont arról számolt be, hogy mind a mexikói, mind az angol válogatott elutasította a mérkőzés időpontjának megváltoztatását, így az maradt is az eredeti magyar idő szerinti 2 óra.