Nemzeti Sportrádió

Demjén Patrik remek napot fogott ki; Kós Hubert nem teljesen elégedett

S. T. J.S. T. J.
2026.08.17. 22:58
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NS-ajánló Kós Hubert Demjén Patrik Vindics-Tóth Lili Anna

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Remek napot fogott ki Demjén Patrik, az MTK Budapest kapusa az Újpest FC elleni, 1–1-re végződő szombati bajnokin: több nagy mentése is akadt. Nem véletlen tehát, hogy lapunk 7-es osztályzatot adott a 28 éves labdarúgó teljesítményére. „Sajnálom, hogy nem nyertünk, pedig megérdemeltük volna  – mondta lapunknak Demjén Patrik, a kék-fehérek labdarúgója. – Nagyon meleg volt, a második fél­időben volt olyan pillanat, amikor azt hittem, elájulok… Ráadásul fekete mezben voltam, szívta magába a forróságot, nem volt leányálom. Mindennek a tetejébe egyszer eltolta mellettem a labdát az egyik újpesti, kivetődtem, ő pedig véletlenül rátaposott az Achilles-inamra, a bokámra, borzasztóan fájt, sajgott, de összeszorított foggal folytattam a játékot.”

Vindics-Tóth Lili Anna Európa-bajnoki ezüstérmes lett Birminghamben a nők maratoni futásában. „Még negyven perccel a célba érkezésem után is az örömkönnyeimmel küzdöttem – mondta lapunknak a 27 éves futónő. – Aztán megtudtam, hogy egyéni csúcsot futottam, elképesztően boldog vagyok. Ez az első érmem a felnőttek között, a 2017-ben az U20-asok között mezei futásban nyert Eb-ezüstöm óta az első bármilyen korosztályban. Már a harmadik maratonimon ekkora sikert értem el, ez egy olyan pillanat, amit nagyon meg kell ünnepelnünk. Úgy jöttem Angliába, hogy szeretnék a legjobb tízben zárni. Mindig reagáltam a támadásokra, aztán az utolsó körben még éreztem magamban erőt, nem akartam az utolsó kétszázra hagyni a döntést.”

Sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok 200 méter vegyesen Kós Hubert. Három aranyat szerzett Saint-Denis-ben, kettőt egyéniben, egyet a gyorsváltóval, mellette még másik három számban indult, s kettőben döntőbe is jutott. „Nem lehetek teljesen elégedett – mondta a Nemzeti Sportnak Kós Hubert. – Volt egy lyukas számom, az ötven pillangó, ahol nem úsztam egyéni csúcsot.” Arra, hogy testvére, Kós Olivér is Eb-aranyérmes, így reagált: „Ez egészen elképesztő! Apukám nagy vágya, hogy egy nap az olimpián nyer a magyar vegyes csapatok vegyes váltója, benne az öcsémmel, Olival és a húgommal, Alisonnal. Az első, kisebb lépés efelé megvan, hiszen Olival nyerhettem Európa-bajnoki aranyat. Nem véletlenül volt benne a csapatban. Nem az a kategória, mint Milák Kristóf vagy éppen Németh Nándor – amúgy én sem –, de közelít efelé.” 

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NS-ajánló Kós Hubert Demjén Patrik Vindics-Tóth Lili Anna
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