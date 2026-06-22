Messi és Messi!!!; Kenéz György: 70

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A szegényeknek nem vigasz, de Mexikóváros egyre gazdagabb. Borsos László ezúttal a mexikói főváros szociológiai mélységeibe és magasságaiba kalauzolja az olvasót, és írásából kiderül, hogy az emelkedő lakbérek, a rövid távú lakáskiadás terjedése és az ingatlanfejlesztések miatt egyre többen érzik úgy, hogy kiszorulnak saját lakókörnyezetükből. És a világbajnokság ezekre a folyamatokra csak ráerősít… Címlapsztori két oldalon.

Lionel Messire nincs orvosság. Az argentin zseni belőtte Argentína negyedik és ötödik gólját a vb-n, és eljutott összesen 18-ig, amellyel már biztosan vezeti Miroslav Klose előtt az öröklistát. Tudósítás, elemzések, visszhang és felvezető írások a csoportkör második fordulójának vasárnapi, hétfői és keddi mérkőzéseiről további négy oldalon.

Kenéz György 70 éves. A montreali olimpiai aranyérmes vízilabdacsapatának játékosa Szeleczki Róbertnek elmesélte, hogyan került a Vasasba, hogyan nyertek Montrealban, hogyan nem nyertek végül a guayaquili vb-n, és miért Dzsaja a beceneve.

Fényes a magyar vívás kirakata, de… Kovács Erika a vasárnap véget érő franciaországi Európa-bajnokság után számba vette, hogy Szilágyi Áronék aranyán, Szatmári András egyéni bronzán és Muhari Eszter csillogásán kívül melyik fegyvernemben mi a helyzet a magyar vívósporttal.

…és ha kedd, akkor Junior: a Hónap utánpótlásedzőjével, a közelgő korosztályos világversenyekkel és az Amerikában kosarazó magyar fiatalok magyarországi hatásáról a sportágra.

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