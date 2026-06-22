Lionel Messi: Amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán; Kopasz Bálint: Ez a királyok viadala, a bajnok viselkedjen férfiként!

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A Cruz Azul edzőközpontjában Istennel is lehet találkozni. Kevés klub visel akkora történelmi terhet a vállán, mint a Cruz Azul: a mexikói futball egyik legnépszerűbb egyesületének nevét évtizedeken át összekapcsolták a „cruzazulear” fogalmával, vagyis a legfájdalmasabb összeomlásokkal és elveszített döntőkkel, valamint az elmúlt évtizedek gazdasági visszaéléseivel. A klub bázisán, a La Norián azonban olyan egyesület képe tárul a látogató elé, amely a legutóbbi sikereinek köszönhetően kezdi levetkőzni a bélyegeket, miközben továbbra is büszkén őrzi munkásgyökereit és különleges identitását. Borsos László helyszíni riportja.

Bekerülhet a kezdőbe a csodacsere. Deniz Undav eddig a németek húzóembere – ezúttal is a kispadról beállva nyerte meg a Nationalelfnek a második csoportmeccset –, és bár korábban volt némi súrlódása Julian Nagelsmann kapitánnyal, most nagyon egymásra hangolódtak. Gyenge Balázs írása.

Lionel Messi: Amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán. Az Algéria ellen triplázó Lionel Messi hétfőn megdöntheti Miroslav Klose rekordját, Jorge Burruchaga szerint Argentínának jó az esélye a címvédésre. Smahulya Ádám beszámolója.

Újabb veterán kapussztár született a vb-n. A negyvenéves, zöld-foki-szigeteki Vozinha után a 37 éves curacaói kapus, Eloy Room hőstettéről zeng a nemzetközi sajtó: kimagasló teljesítményének köszönhetően futballtörténeti pontszerzést ünnepelhetett az újonc. Mohai Dominik háttéranyaga.

A felszerelést irodára cseréli Miskolczi Márk. Miskolczi Márk a klubhűség mintaképe, hiszen szünet nélkül 17 évig erősítette a DVTK Jegesmedvék felnőttcsapatát. Tavaszi visszavonulását követően is maradt, és szakmai igazgatóként segíti a miskolci klubot, a döntésről és az új szerepkörről Beke Zsombornak beszélt.

Kopasz Bálint: Ez a királyok viadala, a bajnok viselkedjen férfiként. A királyszámban olimpiai, négyszeres világbajnok és háromszoros Eb-győztes Kopasz Bálint elégedett a portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezett Európa-bajnokságon kajak egyes ezer méteren ezüstérmet érő teljesítményével, ugyanakkor szerinte a győztes fehérorosz Vlagyiszlav Kravec nem bajnokhoz méltó módon nyert. Krasznai Bence interjúja.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!