Európai kézilabdaligák: négy magyar gól Metzben

A liga honlapja szerint két fordulóval a vége előtt az egyaránt Bajnokok Ligája-elődöntős Metz és Brest Bretagne 70-70 ponttal áll a tabella élén, de az egymás elleni eredmények utóbbinak, a Győr elődöntőbeli ellenfelének kedveznek.

Töpfner Alexandra egy gólt lőtt a Rapid Bucuresti-ben, amely 39–31-re kikapott a CSM Targu Jiu otthonában a román női bajnokság utolsó előtti fordulójában. Kácsor Gréta szintén egyszer talált be a CSM Slatinában, amely házigazdaként 32–29-es vereséget szenvedett az SCM Ramnicu Valceától.

A junior-világbajnok Suba Sára kilenc védésével a TuS Metzingen 28–23-ra legyőzte a vendég SU Neckarsulmot a német női bajnokság alsóházában.

Török Lilly egy gólt lőtt a CBM Morvedrében, amely hazai pályán 22–20-ra nyert az Elda Prestigio ellen a spanyol női liga alsóházában.