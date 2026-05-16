Női kézi: az Eger feljutott az élvonalba

Az egri Eszterházy SC biztosította feljutását a női kézilabda NB I/B-ből az élvonalba.
A szövetség honlapja szerint a hevesiek szombaton házigazdaként 26–24-re nyertek a Komárom VSE ellen, ezzel két fordulóval a másodosztályú bajnokság zárása előtt biztossá vált, hogy ezüstérmesek lesznek.
Az egriek legutóbb a 2018–2019-es idényben voltak tagjai az első osztály mezőnyének.
A listavezető MTK Budapest már két héttel ezelőtt biztosította visszajutását az NB I-be.
