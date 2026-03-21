Nyíregyházi bravúr: rangadót nyert a Szpari a DVTK ellen; Hiába Kerkez Milos fifikás gólja, kikapott a Liverpool Brightonban

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A szombat délutáni bajnokin kiderült, hogy a Nyíregyháza jó tavaszi szereplése nem a véletlen műve, Diósgyőrben viszont a szakmai váltásokkal nem oldódtak meg a gondok, hiszen továbbra is kieső helyen áll a találkozót 3–1-re elveszítő DVTK. A nap másik NB I-es mérkőzésén a ZTE 2–0-ra legyőzte az Újpestet. Részletes tudósítás, értékelések, elemzések a vasárnapi Nemzeti Sportban

Hiába Kerkez Milos fifikás gólja, kikapott a Liverpool Brightonban. A címvédő liverpooliak immár három forduló óta nyeretlenek a bajnokságban, össze kell szedniük magukat, hogy BL-indulást érő helyen végezzenek. Smahulya Ádám írása

Könnyed edzőmeccs az olaszok ellen. Nem kellett különösebben megerőltetnie magát a magyar férfi kézilabda-válogatottnak Olaszország ellen, Chema Rodríguez számos felállást és taktikai elemet tudott gyakoroltatni a csapatával. Vincze Szabolcs beszámolója

Versenycsúcs kellett a győzelemhez férfi 400 méteren a toruni fedett pályás atlétikai világbajnokságon, az Európa-csúcstartó Molnár Attila a 6. helyen végzett, rúdugrásban pedig Duplantis ismét nyert. Szendrei Zoltán helyszíni összefoglalója

