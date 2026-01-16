Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell; Győzelem az első meccsen, férfi kézilabdacsapatunk nagy lépést tett a továbbjutás felé

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Varga Barnabás távozása egyszerre szakmai kihívás és visszaigazolás a Ferencvárosnak, amelynek labdarúgói iránt ma már folyamatos a nemzetközi érdeklődés. Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója lapunknak beszélt a válogatott csatár elengedésének hátteréről, a magyar játékospiac korlátairól, Robbie Keane hatásáról, a nemzetközi szereplés értékéről és a bajnoki címért zajló versenyfutásról is. Borbola Bence interjúja

Nincs mese, muszáj győznie a Liverpoolnak. Arne Slot, a Liverpool menedzsere mindent elrendezett Szoboszlai Dominikkal a kupamérkőzés után, Kerkez Milos posztriválisának, Andrew Robertsonnak, valamint Mohamed Szalahnak a jövője fontos beszédtémává vált, de bármi is legyen, a Burnley ellen csak a győzelem elfogadható szombaton a PL-címvédőnél. Gyenge Balázs jelentése Liverpoolból

Magabiztos győzelem az első meccsen, nagy lépést tettünk a továbbjutás felé. A magyar férfi kézilabda-válogatott magabiztos játékkal, a meccset végig kézben tartva 29–21-re nyert első csoportmérkőzésén Lengyelország ellen az Európa-bajnokságon, elsősorban nagyszerű védekezésének köszönhetően, de a remekül védő Palasics Kristóf is óriási szerepet játszott a győzelemben. Vincze Szabolcs helyszíni beszámolója

Kemény meccsen lett miénk a három pont Hollandia ellen. Hollandia ismét megnehezítette a dolgát, de a magyar válogatott jobb volt a végjátékban és 16–11-re nyert első középdöntős meccsén. A férfi vízilabda Európa-bajnokságról Szeleczki Róbert tudósított

Történelmi magyar érmek mindenhol. 2025 legnagyobb tanulsága, hogy már nem csak Halász Bencétől várhatjuk a nagy dobást a magyar atlétikában – a szó átvitt és valódi értelmében sem… Szendrei Zoltán értékelése

Szinte biztosan sporttörténelem íródik az év első tenisz Grand Slam-versenyén. A mi szempontunkból fantasztikus hír, hogy Marozsán Fábián ATP-elődöntőbe jutott Aucklandben – a vasárnap kezdődő Australian Open nem csak emiatt lesz nagyon érdekes. Győri Ferenc beharangozója

