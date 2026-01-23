NS: Andoni Iraola: Megvan az erő ebben a magyar srácban; Eb-döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott!

Nemzeti Sportrádió

Andoni Iraola: Megvan az erő ebben a magyar srácban; Eb-döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott!

2026.01.23. 23:19
Robbie Keane Andoni Iraola

Andoni Iraola: Megvan az erő ebben a magyar srácban. Andoni Iraola a Liverpool elleni bajnoki előtt elsősorban a klub új igazolásáról, Tóth Alexről beszélt. Az AFC Bournemouth menedzsere Kerkez Milost is méltatta, és akár futballtörténelmi pillanat is elérkezhet szombaton: három magyar lehet egyszerre a pályán Premier League-mérkőzésen! Gyenge Balázs helyszíni jelentése

Robbie Keane: Ha már idáig eljutottunk, az első nyolcban akarunk végezni. Közel állt az újabb értékes győzelemhez a Ferencváros, a Panathinaikosz azonban a hajrában bombagóllal egyenlített a csütörtök esti Európa-liga-meccsen, így 1–1 lett a végeredmény. Robbie Keane vezetőedző az esztendő első mérkőzéseinek nehézségeiről, valamint az egyenes ági továbbjutás lehetőségéről is beszélt. Borbola Bence írása

Európa-bajnoki döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott! Csapatunk kiváló teljesítménnyel győzte le az elődöntőig hibátlanul menetelő görögöket, ezzel 2022 után ismét az aranyéremért játszhat, a vasárnapi fináléban Szerbia lesz az ellenfél. Belgrádból Szeleczki Róbert tudósított

Drámai végjáték Svájc ellen, egy pontot sikerült megmenteni. A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első meccsén a gyengén kezdő magyar férfi kézilabda-válogatott játéka a szünet után ugyan feljavult, és kemény munkával ledolgozta hétgólos hátrányát, de győznie nem sikerült, 29–29-es döntetlent játszott Svájccal, és meg kellett elégednie egy ponttal. A kontinenstorna helyszínéről Vincze Szabolcs küldött beszámolót

Történelmi ponto(ka)t kellene szerezni a lengyelek ellen. Tíz év után ismét pályára lép a magyar válogatott futsal Európa-bajnokságon, Büki Baltazár és Rábl János lelkesen, a szövetségi edző, Sergio Mullor higgadtan elemezte az esélyeket – de a pontszerzésben mindenki bízik! Saliga Norbert beharangozója

Marozsán Fábián kétszettes előnyről kapott ki. Stollár Fanny maradt az egyetlen versenyben lévő magyar az Australian Openen, miután Danyiil Medvegyev nulla-kettőről fordított legjobb férfi játékosunk ellen. Melbourne-ből Győri Ferenc jelentkezett

Andoni Iraola a Nemzeti Sportnak: Tóth Alex rengeteget ad majd nekünk

Angol labdarúgás
9 órája

Szoboszlai Dominik: Elvégeztem a házi feladatot; Döntetlen a Panathinaikosz ellen – az FTC még veretlen!

E-újság
23 órája

Marco Rossi: Elfogadtam volna a felmentésemet; Szoboszlai-góllal Liverpool-siker

E-újság
Tegnap, 0:01

Tóth Alex Bournemouthban; kidőlt a Paks alapembere

E-újság
2026.01.21. 00:02

Ki-ki pólómeccs a spanyolok ellen; Rosta Miklós: Most kezdődik az Eb

E-újság
2026.01.19. 23:43

Kiküzdöttük: továbbjutást ért az olaszok elleni győzelmünk; Egyre nagyobb nyomás alatt Arne Slot

E-újság
2026.01.18. 23:56

Bodó Richárd: Csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok; Fekete Gergő: A szerbek ellen nekünk kell diktálnunk a tempót

E-újság
2026.01.17. 23:55

Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell; Győzelem az első meccsen, férfi kézilabdacsapatunk nagy lépést tett a továbbjutás felé

E-újság
2026.01.16. 23:47
