NS: Andoni Iraola: Megvan az erő ebben a magyar srácban; Eb-döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott!

Andoni Iraola: Megvan az erő ebben a magyar srácban. Andoni Iraola a Liverpool elleni bajnoki előtt elsősorban a klub új igazolásáról, Tóth Alexről beszélt. Az AFC Bournemouth menedzsere Kerkez Milost is méltatta, és akár futballtörténelmi pillanat is elérkezhet szombaton: három magyar lehet egyszerre a pályán Premier League-mérkőzésen! Gyenge Balázs helyszíni jelentése

Robbie Keane: Ha már idáig eljutottunk, az első nyolcban akarunk végezni. Közel állt az újabb értékes győzelemhez a Ferencváros, a Panathinaikosz azonban a hajrában bombagóllal egyenlített a csütörtök esti Európa-liga-meccsen, így 1–1 lett a végeredmény. Robbie Keane vezetőedző az esztendő első mérkőzéseinek nehézségeiről, valamint az egyenes ági továbbjutás lehetőségéről is beszélt. Borbola Bence írása

Európa-bajnoki döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott! Csapatunk kiváló teljesítménnyel győzte le az elődöntőig hibátlanul menetelő görögöket, ezzel 2022 után ismét az aranyéremért játszhat, a vasárnapi fináléban Szerbia lesz az ellenfél. Belgrádból Szeleczki Róbert tudósított

Drámai végjáték Svájc ellen, egy pontot sikerült megmenteni. A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első meccsén a gyengén kezdő magyar férfi kézilabda-válogatott játéka a szünet után ugyan feljavult, és kemény munkával ledolgozta hétgólos hátrányát, de győznie nem sikerült, 29–29-es döntetlent játszott Svájccal, és meg kellett elégednie egy ponttal. A kontinenstorna helyszínéről Vincze Szabolcs küldött beszámolót

Történelmi ponto(ka)t kellene szerezni a lengyelek ellen. Tíz év után ismét pályára lép a magyar válogatott futsal Európa-bajnokságon, Büki Baltazár és Rábl János lelkesen, a szövetségi edző, Sergio Mullor higgadtan elemezte az esélyeket – de a pontszerzésben mindenki bízik! Saliga Norbert beharangozója

Marozsán Fábián kétszettes előnyről kapott ki. Stollár Fanny maradt az egyetlen versenyben lévő magyar az Australian Openen, miután Danyiil Medvegyev nulla-kettőről fordított legjobb férfi játékosunk ellen. Melbourne-ből Győri Ferenc jelentkezett

