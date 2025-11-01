Yaakobishvili Áron számára felpörgött a felnőttfutball, Bárány Donát a tizedik meccsére készül a ZTE ellen

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Yaakobishvili Áron számára villámgyorsan felpörgött a felnőttfutball, a La Liga 2-es Andorrában 11 bajnokiból kilencszer ő védett. Az U21-es válogatott 19 éves kapusa, aki a Barcelona kötelékébe tartozva az előző idényben megnyerte az ifi BL-t, illetve a korosztályos spanyol bajnokságot és Király-kupát, ebben az évadban kölcsönben szerepel a spanyol másodosztályú andorrai klubnál. „Ez az osztály is magas szint, mini La Ligának nevezhetném, sok korábbi első osztályú klub szerepel a bajnokságban. Szerintem a színvonala alapján európai viszonylatban a legerősebb nyolc liga egyike között a helye” – mondta lapunknak Yaakobishvili Áron, aki beszélt testvére, Antal csapaton belüli helyzetéről, valamint arról is, hogy jó teljesítménnyel megnyílhat az útja a Barca felnőttcsapata, valamint a magyar válogatott felé.

A Lokit erősítő Bárány Donát tizedszer léphet pályára a ZTE ellen, a Debrecen csatára az élvonalbeli csapatok közül a zalaiak ellen szerezte a legtöbb gólt, hatot. A két fél az előző két egymás elleni összecsapásán összesen háromszor talált be, az első fordulóban duplázott a ZTE Arénában. A 25 éves támadó lapunknak azt mondta, a Honvéd elleni hétközi Magyar Kupa-kiesést követően fontos, hogy javítsanak: „Hiába szereztük meg a vezetést az első félidőben, a második játékrész alapján teljesen megérdemelten jutott tovább a Honvéd. Sajnos a játékunk visszaesett a szünetet követően, s a hosszabbításban ellenfelünk szerezte meg a győztes gólt.” A két együttes utóbbi öt egymás elleni mérkőzésén 26 gól esett, azaz átlagban több mint öt. Legutóbb Zalaegerszegen 3–3-as döntetlent játszottak, míg az előző debreceni csata 4–3-as Loki-győzelmet hozott.

Mostanában nem a futballpályán zajló események tekinthetők örömforrásnak Liverpoolban. A „vörösök” a szombati esti, Aston Villa ellenit megelőző hat mérkőzésükből ötöt elveszítettek, a bajnokságban sorozatban négy vereséggel szabadesésbe kezdtek tabellán, a Ligakupából pedig kiestek a héten. A város szíve, amely oly sokszor dobbant együtt a csapatéval, újabban inkább szorongva figyeli a következő fordulót. Október 31-én, halloween éjszakáján Liverpool mégis más arcát mutatta. A belváros szűk utcáit jelmezes fiatalok árasztották el, a pubokban boszorkánykalapban és mű vámpírfogat húzva csapolták a sört, s mintha csak a közelgő Máglyák éjszakája előszelét hozta volna el az este, örömtüzek lobbantak – munkatársunk helyszíni beszámolója.

Kapusposzton a bajnokság első körében voltak gondjai a Nyíregyháza Spartacusnak, ám a 31 éves Kovács Dániel igazolta az új vezetőedzőnek, a héten kinevezett Bódog Tamásnak, hogy számíthat rá, érdemes volt őt a kapuba állítani. A sérült, az előző tréner, Szabó István által csapatkapitánynak jelölt Sztefanosz Evangelu távollétében a védelem tengelyében bevetett Temesvári Attilát már a 14. percben kiállította Zierkelbach Péter játékvezető, így a többiek esetében legfeljebb azt szűrhette le Bódog Tamás, hogy milyen teljesítményre képesek védekezésben. Emberelőnyben nyomasztó volt az újonc Kisvárda labdabirtokolási (78 százalék–22 százalék), a kaput veszélyeztető megmozdulásainak (15–6), a passz-számában (723–212) és a kiharcolt szögletekben (12–1) megmutatkozó fölénye, de így sem tudta otthon tartani a három pontot.

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!