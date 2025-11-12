Tíz éve, a norvég–magyar Eb-pótselejtező napján hunyt el Fülöp Márton; Callum Styles: Nem akarjuk elszalasztani ezt a lehetőséget

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A magyar futballválogatott megérkezett Jerevánba, ahol csütörtökön Örményország ellen biztosítaná helyét a világbajnoki pótselejtezőben, Callum Styles szerint ehhez a csapat megfelelő felkészülésére, játékstílusa megtartására és alkalmazkodóképességére van szükség. A West Bromwich Albion 25 éves, 28-szoros válogatott futballistája arról is beszélt, hogy több szerepkörben is megfordult az utóbbi időben: „A futballban rengeteg stílus van, nekem az a nagy szerencsém, hogy elég könnyen alkalmazkodom. Rugalmas vagyok, hiába játszom a West Bromban balhátvédet, nem esik nehezemre egy-két edzés után átkapcsolni fejben és ellátni a belső középpályás szerepkörét. Szerintem az az egyik erősségem, hogy ide-oda lehet rakni a pályán, tudom, mi a feladatom.”

José Calderón a Real Betisben nevelkedett, annak idején a Mallorca ellen be is mutatkozott a spanyol La Ligában, a nyáron került Zalaegerszegre. A 25 éves védő lapunknak elmondta: „A Betisnél töltött időszakomra mindig örömmel gondolok vissza, hiszen gyönyörű és meghatározó volt a pályafutásomban. Ott tanultam meg a futball alapjait, ott nevelkedtem, s büszke vagyok rá, hogy bemutatkozhattam a felnőttek között a La Ligában. Sohasem felejtem el a négy évvel ezelőtti Mallorca elleni bajnokit, az első félidő közepén léptem pályára a megsérült Álex Moreno helyett.” A ZTE-ről úgy vélekedett, „biztos vagyok benne, hogy kemény munkával jönnek majd az eredmények. Nem térünk le az útról, dolgozunk tovább annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pontot szerezve elérjük céljainkat.”

Szeptembertől új pozíciót nyitott a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ), amely sportágfejlesztési menedzsernek nevezte ki a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes egykori kötöttfogású klasszist, Szabó Lászlót. „A feladatkörömbe tartozik a birkózás népszerűsítése, a toborzás, a bázisnövelés, a sportágat propagáló események szervezése, az egyesületekkel való kapcsolattartás, a helyzetük felmérése, az esetleges problémáik feltárása és megoldása. Mindemellett népszerűsíteni szeretnénk a grundbirkózást is, amely kiváló kapocs a birkózáshoz” – mondta lapunknak. Beszélt arról is, hogy Dunakeszin a toborzáshoz aktívan használják a közösségi médiát, „és ennek már most látszik a hatása, ősszel huszonöt gyerek csatlakozott a csapatunkhoz”.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!