Vereség a Chelsea-től is, lejtőn a Liverpool; Bombagól után különös 11-es a vidéki rangadón

2025.10.04. 23:55
Lassan indult, de az első félidő végétől a lefújásig kiváló iramú játékot hozott a Chelsea–Liverpool rangadó, amelyet a londoniak Estevao 96. percben szerzett góljával megnyertek. Szoboszlai Dominik az első félidőben középpályásként, a másodikban jobbhátvédként futballozott, Kerkez Milost lecserélték, a „vörösök” sorozatban a harmadik tétmeccsüket veszítették el. Részletes beszámoló, reakciók, sajtóvisszhangok a vasárnapi Nemzeti Sportban.

A labdarúgó NB I 9. fordulójának szombati játéknapján, bombagól után különös 11-est követően döntetlennel zárult a Debrecen és az ETO mérkőzése. A Puskás Akadémia–Újpest összecsapáson sem bírtak egymással a felek, a Nyíregyháza pedig legyőzte a Zalaegerszeget, ezzel elmozdult a kieső helyről.

A Győr fölényes győzelemmel őrzi hibátlan mérlegét. A címvédő ETO KC negyedik csoportmeccsét is megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligájában, a Debrecen viszont hazai pályán csak megszorítani tudta az esélyesebb dán Esbjerget.

Varázslatos körök után Russell-pole Szingapúrban. Hatalmas meglepetéssel zárult a Szingapúri Nagydíj időmérője, mert míg mindenki a McLaren-pilóták és Max Verstappen csatáját várta a pole pozícióért, George Russell szinte a semmiből mindenkit legyőzött. Zsoldos Barna összefoglalója.

„Az az álmom, hogy mindkét számban indulhassak az olimpián”. Csütörtökön érkezett haza Pétervári-Molnár Bendegúz a sanghaji evezős-világbajnokságról, de nem sokat pihenhet, mert a jövő héten, a beach sprint Európa-bajnokságon lesz érdekelt a törökországi Manavgatban. A sportolóval Karádi Zoltán beszélgetett.

