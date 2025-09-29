Balogh Botond: A Süperlig testhez álló feladat; keretet hirdet Rossi

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:



Balogh Botond másfél év után adott interjút. A Süper Ligben újonc Kocaelisporral egyéves kölcsönmegállapodást kötő 23 éves belső védővel többek között átigazolása stresszes körülményeiről, az olaszországi időszak bizonytalanságáról, eddigi törökországi tapasztalatairól és a válogatottságról beszélgettünk még a Besiktas elleni hétfői bajnoki előtt. A nyolcszoros válogatott belső védő hat év után intett búcsút (ideiglenesen) csapatának, és került kölcsönbe a török élvonalba.

Kedden keretet hirdet Marco Rossi a világbajnoki selejtező októberi mérkőzéseire. Az egyik legfontosabb kérdés a válogatott kapcsán továbbra is az, kiket hív meg a támadósorba, illetve Örményország ellen ki pótolja az eltiltott Varga Barnabást és Sallai Rolandot. A Galatasaray légiósának helyettesítése sem könnyű feladat, de az igazi fejtörést az FTC középcsatárának megfelelő helyettesítése okozhatja a szövetségi kapitánynak. Gruber Zsombornak az NB I góllövőlistája éllovasaként (3.16-os xG-re hatot szerzett) minden esélye megvan a keretbe kerülésre, s hogy a kezdő tizenegyben kapjon helyet Örményország ellen. Tóth Barna is kézenfekvő megoldás Varga pótlására. A Paks csatára Írország ellen már bemutatkozott, magas, jó felépítésű csatár, Varga Barnabás távozása óta – ha nem is olyan ütemben, mint elődje – szállítja a gólokat klubjának. Hogy szerintünk kik jöhetnek még szóba, kiderül összeállításunkból.

A Honvéd 13 év után jutott be a vízilabda Magyar Kupa döntőjébe – és ha már ott volt, nem adta olcsón a bőrét a Ferencvárosnak. A zöld-fehérek fokozatosan őrölték fel ellenfelüket, a második negyedben lépéselőnybe kerültek, majd a harmadikban növelték a különbséget, hogy aztán a záró szakaszban taktikus játékkal őrizzék előnyüket. Az FTC 17–15-ös győzelmével sorozatban nyolcadszor emelhette magasba a Magyar Kupát.

Új játék mutatkozik be az idei Polgár Judit Világsakkfesztiválon, méghozzá a RubikSakk. Az ötletgazda a Nemzeti Sportnak elmondta, hogyan kapcsolódik össze a kockázás és a sakkozás. „Tavaly együtt ünnepeltük Rubik Ernővel a bűvös kocka ötvenedik születésnapját Cambridge-ben, mert a sakk és a kocka képes szorosan együtt »mozogni« oktató és játékos jelleggel is – mondta Polgár Judit arról, honnan jött az inspiráció a két játék fuzionálására. – Sok szó esett a kocka különböző felhasználási módjairól, építészmérnökök, matematikusok és pszichológusok mondták el, milyen formában ad hozzá az ő szakterületükhöz. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy a sakkal is össze lehetne hozni.” A RubikSakkot a 11. Polgár Judit Világsakkfesztiválon is ki lehet próbálni a Nemzeti Galériában.

