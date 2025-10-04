Harmadszor teljesítette a Spartathlont, de hiányérzet maradt benne

Harmadik alkalommal teljesítette a Spartathlont: elégedett a mostani időeredményével?

Jobbat is elérhettem volna, de bevallom, ezúttal nem hajtottam ki magam – mondta Boros Richárd, aki 33:08:52-es idővel teljesítette a Spartathlon, így már harmadszor ért be a célba a legendás görög versenyen. – Pedig az időjárás is kedvezően alakult, habár szombaton a meleg miatt jegelni és hűteni kellett magunkat, vasárnapra megjött a lehűlés és az eső, ami sok embernek komoly hátrányt jelentett. Bár szerintem jobb ilyen körülmények között futni, s ez nagyban közrejátszott abban, hogy huszonhárom magyar futóból húsz is beért a célba. Szóval, nem volt nagy motivációm, egész úton beszélgettem, nagyrészt Horváth Tamással haladtam, de futottam együtt Boros Lindával és Csingár Istvánnal is.

Elbeszélgettem az időt a társaimmal, nem az volt előttem, hogy széthajtsam magam. Bevallom, ennek megfelelően most van is némi hiányérzet bennem.

Emlékezetes volt két esztendeje, amikor elképesztő sportszerűségéről tanúbizonyságot téve a rossz állapotban lévő, elhajolt japán futótársát besegítette a célba. Az interneten lehetett látni képeket, miszerint a rajt előtt találkoztak egymással.

Továbbra sem beszél jól angolul, de ennek ellenére váltottunk néhány szót. Szerencsére jól van, azóta figyelem a számait, s remek eredményeket ér el, most is harminc órán belüli idővel ért be a célba. Egyébként érdekesség, hogy ötven-hatvan kilométerrel a vége előtt Horváth Tamás találkozott, egy rossz állapotban lévő, ferde testtartással rendelkező japánnal, a szituáció pedig kísértetiesen hasonlított az enyémre két esztendővel ezelőttről. Tomi is segítette neki, s bekísérte a következő pontra.

Fotó: Hungarian Spartathlon Team/Pölz Anita

Milyen volt ezúttal a 246 kilométere? Került hullámvölgybe?

Gyorsabb cipőt vettem fel, ennek következtében az első nyolcvan kilométerben nem volt megfelelő a talpam csillapítása, így elkezdett fájni a térdem. Aztán Korinthosznál cipőt cseréltem, így enyhült a fájdalom. Ezt leszámítva semmi probléma nem jött, hullámvölgy nélkül, kényelmesen futottam le távot. Ritkán van ilyen remekül sikerült verseny. Egyébként készültem a zord időjárásra, volt nálam esőkabát, amely melegen tartott.

Milyen volt a verseny utáni gála?

Színvonalas volt a gálaünnepség is, finom volt a vacsora, remekül éreztük magunkat. Kitettek magukért a görögök, ezúttal teljesen pontos volt a track is, azaz kétszáznegyvenhat kilométert futottunk.

Mit szól Mórocza Andrea győzelméhez?

Hatalmas siker Andi győzelme, mindkettőnknek Maráz Zsuzsanna az edzőnk, így ő a csapattársam. Sőt, a Spartathlon előtt volt közös edzésünk is, így láttam, hogy kiváló formában van.

Nem szerettünk volna terhet rakni rá, de egy kicsit cukkoltuk a rajt előtt, mondván neki könnyű dolga lesz, ugyanis csak a felvezető autó megy majd előtte, illetve biztosak vagyunk benne, hogy megveri a fiúkat.

Nagyon ügyes volt, le a kalappal előtte, emellé pedig iszonyatosan szerény. Bár annyit elárulhatok, hogy a hazafele úton elmondta, egy kicsit mérges, mert szerinte a sok átöltözéssel egy órát benne hagyott. Volt egy vicces szituáció, ugyanis az összetettben első helyen végző cseh Radek Brunner megköszönte Andinak, hogy ezúttal nem előzte meg, ugyanis az idei Ultrabalatonon az abszolútban nyerő, s hatalmas női pályacsúcsot futó Andi éppen a cseh futót előzte meg.

Fotó: Hungarian Spartathlon Team/Pölz Anita

Térjünk ki egy másik témára: amennyire jól tudom, immáron edzősödik is.

Mivel alapvetően gondoskodó típus vagyok, már régóta sokan mondták, hogy vágjak bele az edzősködésbe. Az élet úgy hozta, hogy a munkámon tudtam lazítani, így immár belefér az időmbe, ennek hatására pedig elkezdtem. Nagyon tetszik a dolog, vannak már tanítványaim, de fontos elmondanom, hogy én nem edzőnek tartom magam, hanem mentornak. Hogy miért? Szeretnék tanácsot adni mindenben, így a futás mellett, többek között az étkezésben, a frissítésben, a cipőválasztásban, vagy az egyéb felszerelés választásban is. A dohányzásról való leszokás miatt elhíztam, a fogyás miatt kezdtem futni, így azokat is várom, akik hasonló problémával küzdenek. Készítek fel embereket néhány kilométeres távra, de maratonira és ultrára is. A lehető legtöbb embernek szeretnék segíteni. Aki érdekel az oldalam, a Facebookon a Futás Mentor-Ricsi néven elérheti.

A Spartathlon után milyen célokat tűzött ki maga elé?

Az idei esztendőben már nem lesz versenyem, a következő nagy célom a BSZM lesz. Tudom, hogy kemény mezőny gyűlik majd össze, így nem lesz könnyű kihívás. Remélem, egyre több tanítvánnyal tudok majd együtt dolgozni, hiszen motivál, hogy a lehető legtöbb embernek tudjak segíteni. Természetesen szeretnék továbbra is Maráz Zsuzsinál maradni és együtt készülni a következő kihívásokra.