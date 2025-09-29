Győr: futballünnep után vereség; 75 éves lenne Sterbinszky Amália

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Győri fociünnepből FTC elleni vereség. Újra kitört a futball-láz a Rába partján, ahol az idényben még veretlen ETO az FTC-t fogadta. Bobory Balázs helyszíni riportban mutatja be, hogy mitől szép újra az élet a győri stadionban és környékén. Amúgy pedig minden, amit a labdarúgó NB I vasárnapi mérkőzéseiről tudni érdemes, osztályzatok, elemzések és statisztikák – három oldalon.

Hiába a Crystal Palace elleni vereség, Szoboszlai humánus tettéről beszél Anglia. Makulátlan bajnoki mérlegét elveszítette, de így is vezeti a Premier League-et a Liverpool, amelyben a magyar középpályás játékát most sem érte kritika, ugyanakkor az első félidőben a játékot egy szurkoló rosszulléte miatt megszakító Szoboszlai Dominik cselekedete előtt fejet hajtott a média is. Judi Ádám írása.

Lőrincz Emil 60 éves. Az MTK egykori csupaszív válogatott védő-középpályásának pályaívét a jeles alkalomból Malonyai Péter rajzolta meg.

…és még: élen a Vasas a labdarúgó NB II-ben; Magyar Kupa-győztesek a Ferencváros pólósai; kikapott a női kézi BL-ben a Debrecen; megvan a tornászok vb-csapata.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. A 75 éve született kézilabda-legendával, Sterbinszky Amáliával; a 100 éve a spanyolok ellen potyázó Zsák Károllyal; a 60 éves pingpongzsenivel, Jan-Ove Waldnerrel és az első olasz aranylabdással, a 90 éve született Omar Sívorival.

