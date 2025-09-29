Nemzeti Sportrádió

Győr: futballünnep után vereség; 75 éves lenne Sterbinszky Amália

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.29. 00:50
Címkék
Lőrincz Emil NS-ajánló Sterbinszky Amália

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Győri fociünnepből FTC elleni vereség. Újra kitört a futball-láz a Rába partján, ahol az idényben még veretlen ETO az FTC-t fogadta. Bobory Balázs helyszíni riportban mutatja be, hogy mitől szép újra az élet a győri stadionban és környékén. Amúgy pedig minden, amit a labdarúgó NB I vasárnapi mérkőzéseiről tudni érdemes, osztályzatok, elemzések és statisztikák – három oldalon.

Hiába a Crystal Palace elleni vereség, Szoboszlai humánus tettéről beszél Anglia. Makulátlan bajnoki mérlegét elveszítette, de így is vezeti a Premier League-et a Liverpool, amelyben a magyar középpályás játékát most sem érte kritika, ugyanakkor az első félidőben a játékot egy szurkoló rosszulléte miatt megszakító Szoboszlai Dominik cselekedete előtt fejet hajtott a média is. Judi Ádám írása.

Lőrincz Emil 60 éves. Az MTK egykori csupaszív válogatott védő-középpályásának pályaívét a jeles alkalomból Malonyai Péter rajzolta meg.

és még: élen a Vasas a labdarúgó NB II-ben; Magyar Kupa-győztesek a Ferencváros pólósai;  kikapott a női kézi BL-ben a Debrecen; megvan a tornászok vb-csapata.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. A 75 éve született kézilabda-legendával, Sterbinszky Amáliával; a 100 éve a spanyolok ellen potyázó Zsák Károllyal; a 60 éves pingpongzsenivel, Jan-Ove Waldnerrel és az első olasz aranylabdással, a 90 éve született Omar Sívorival.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Lőrincz Emil NS-ajánló Sterbinszky Amália
Legfrissebb hírek

Mint régen: újra rangadó az ETO–FTC; Hajtós Bertalan 60 és Varga Károly 70

E-újság
2025.09.27. 23:50

Robbie Keane: A szurkolótáborunk volt a tizenegyedik játékosunk!; Szoboszlai Dominik ezúttal a támadók között játszhat

E-újság
2025.09.26. 23:33

Emberhátrányban mentett pontot a Fradi; Akilov Pilip: A Jóisten hozott Magyarországra

E-újság
2025.09.25. 23:24

Varga Barnabás lehet az aduász; negyedszer Eb-résztvevő a magyar futsalválogatott

E-újság
2025.09.24. 23:55

Öt ok, amiért a Ferencváros most jobb, mint februárban; Hornyák Zsolt: Nem vagyok ideges

E-újság
2025.09.23. 23:54

A tokiói atlétikai vb nem múlta felül a budapestit; Marek Heinz az FTC–Plzenről

E-újság
2025.09.22. 23:35

Szalai Attila: Örményországot oda-vissza!; Klujber Katrin szerint a közönség 20-30% pluszt ad

E-újság
2025.09.21. 23:55

Igor Bogdanovics a DVSC ellen; Kiss Bence nyerne már a ZTE-vel

E-újság
2025.09.20. 23:25
Ezek is érdekelhetik