Győzhet is Belgiumban a Fradi; olimpiát nyerhet „a legjobb Fritsch Robi”

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A Plzen elleni második félidő sok mindenre elég lehet a Genk ellen. A második Európa-liga-meccsére készülő magyar bajnok szeretne pontokkal távozni Belgiumból, de Robbie Keane tudja, hogy ehhez minimum annyi kell, mint emberhátrányban a csehek ellen. A Genk vezetőedzője, a Bayernnel anno BL-győztes Thorsten Fink elsősorban Naby Keitára és Varga Barnabásra hívta fel a figyelmet. Borsos László helyszíni jelentése, címlapsztori két oldalon.

Kisvárdán magyar edző lesz. Legalábbis Révész Attila szerint, márpedig a várdai klubguru ilyet mond, akkor mérget vehetünk rá, hogy így lesz, De kicsoda? Pintér Attila? Márton Gábor? Bódog Tamás Pető Tamás? Utánanéztünk.

A Magdeburg után a Barca következik. Tavaly szenzációszámba ment a Veszprém klubvilágbajnoki címe – az idén is nagyot szólna, de címvédőként már nem lenne annyira meglepő. Csütörtök estére kiderül: beharangozó fél oldalon.

Fritsch Róbert végre olimpiai súlycsoportban tudott vb-dobogóra állni. A 77 kilós kötöttfogású birkózó Krasznai Bencének elmondta, hogy „a legjobb Fritsch Robi” akár olimpiai, világ- vagy Európa-bajnok is lehet…

Bujka Barbara már csak hobbiként tekint a vízilabdára, de még játszik. Az egykori Európa-bajnok center a németországi Spandauban a dudaszó pillanatában lőtt a hétvégén győztes gólt, amúgy civil életet él, Patai Gergelynek pedig azt is elárulta, hogy Rákóczi-túrósáért a német csapattársak is rajonganak…

…és még: Slot szerint Szoboszlai nem tehet semmiről, véget ért a BL második játékhete; újabb Grand Slam-bajnokot vert meg Marozsán Fábián; Szingapúrban a Formula–1.

