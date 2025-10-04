Megkéselték Indianapolisban a New York Jets korábbi irányítóját

A korábbi irányító szakértői munkája, a vasárnapi Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders mérkőzés miatt utazott a városba, ott azonban megkéselték. Állapota először kritikus volt, kórházba szállították, azóta sikerült stabilizálni. A FOX Sports közleményben jelezte, hálás az ellátásért és a támogatásért. A késelés körülményei nem ismertek, nem világos, mi vezetett az incidenshez.

A 38 éves Mark Sanchez karrierje fénykorában öt idényt töltött el a New York Jetsnél, utána még a Philadelphia Eagles, a Dallas Cowbyos, a Chicago Bears és a Washington Redskins (akkori nevén) keretét is megjárta, de már sehol nem tudott kezdő lenni. Bár a korábbi irányító profi NFL-karrierje összességében nem nevezhető sikersztorinak, összesen 15 ezer passzolt yardja, 86 TD-je és 89 interceptionje van, arról sokáig híres marad, hogy 2010-ben és 2011-ben is elvezette a Jetset az AFC-főcsoportdöntőig. Azt a csapatot, amely azóta, tehát 14 éve a rájátszásba sem jutott be.