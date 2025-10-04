Molnár Noémi 16 évesen Európa-bajnoki ezüstérmes a BMX szabadstílusú park versenyszámában

A kontinensviadal honlapja alapján Molnár a selejtezőből 72,84 pontos átlaggal a második helyen jutott a döntőbe a 16 induló közül az olimpiai programban szereplő számban. A fináléban a két kör közül a magasabb pontja számított, Molnár 88,10 pontos gyakorlatával a második pozícióban végzett. Az aranyérem a három éve ezüstöt nyerő német Kim Lea Müller nyakába került, aki már a selejtezőből is a legmagasabb pontszámmal jutott tovább.

Újváry Zoltán 84,56 ponttal, negyedikként lépett tovább a selejtezőből, a döntőben pedig elsőre 85,3 pontot kapott, ami hatodik helyet ért számára az Eb eredményközlője alapján. A számban a brit Dylan Hessey diadalmaskodott.