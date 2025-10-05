Nemzeti Sportrádió

Steinmetz Barnabás 50 éves; találkozás Geoff Cameronnal (is)

2025.10.05. 23:35
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 


Miamiban járva Borbola Bencének egy Amerika-szerte megbecsült sportolóval, Geoff Cameronnal (is) sikerült találkozót tető alá hoznia. Az egykori 55-szörös válogatott labdarúgó otthonában fogadta kollégánkat, aki így beleleshetett abba, miként élnek Floridában a hírességek, a valóban jómódúak. „Voltak olyan pillanatok, amikor edzés után a térdemen jártam, olyan is előfordult, hogy az edző torkaszakadtából ordított az arcomba. Azonban akkor is mentem előre, nem adtam fel. Nem én voltam korosztályom legtehetségesebbje, de hogy én akartam a legjobban a sikert, az biztos” – idézte fel karrierjét Cameron. A 40 esztendős exsportoló manapság sem unatkozik, az Államok egyik legnagyobb médiavállalatának, az ESPN-nek készít podcasteket, mellette saját futballiskoláját építi.

Hétfőn tölti be 50. életévét a kétszeres olimpiai bajnok pólós, Steinmetz Barnabás, aki manapság a Honvéd vízilabda-szakosztályának igazgatójaként és ügyvédként is dolgozik. Még játékoskorában találta meg a lehetőség, amikor a Honvéddal edzőmeccseket játszottunk Linzben, hogy edzőként is kipróbálja magát. Akkoriban Kárpáti Gábor az osztrák úszószövetség szakágvezetőjeként tevékenykedett, ő kérte fel az ottani pólóválogatott szövetségi kapitányának. Nem kellett kiköltöznie emiatt Ausztriába, havonta egyszer-kétszer, péntek délutántól vasárnap délelőttig tartott edzéseket a csapatnak. A lapunknak adott interjúban elmondta: noha megvan hozzá a végzettsége, nincsenek edzői ambíciói.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

