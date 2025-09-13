A Vasas kiejtette a Puskást a kupából; Tizenhat év után dobogó: Akilov Pilip bronzérmes

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:





A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában bemutatkozó 11 NB I-es csapatból az Angyalföldön vereséget szenvedő Puskás Akadémia, valamint a Kisvárda és a Békéscsabán 11-esekkel alulmaradó Nyíregyháza vérzett el, a szombat gólrekordját a Vas vármegyei bajnokságban szereplő Szarvaskend otthonában 15–0-ra nyerő Ferencváros szállította.

Öt másodperccel a vége előtt szerzett győztes gólt az ETO. Mindkét magyar női csapat kiélezett, izgalmas meccset játszott a Bajnokok Ligájában, a végjátékból a címvédő győriek jól jöttek ki, a Debrecen azonban hazai pályán vereséget szenvedett. Részletes beszámoló, vélemények a vasárnapi Nemzeti Sportban.

Túl nagynak bizonyult a hátrány – az osztrákok utaznak Bolognába. Majdnem sikerült a történelmi fordítás, de a mindent eldöntő meccsen nem volt kérdés – 0–2-ről kiegyenlítettünk, ám végül Ausztria megérdemelten nyert 3–2-re, és jutott be a Davis-kupa novemberi bolognai világdöntőjébe Magyarországgal szemben. Szeleczki Róbert tudósítása.

Tizenhat év után dobogó: Akilov Pilip bronzérmes. Káté Gyula 2009-es bronzérme után 16 évvel vívott magyar férfi ökölvívó újra világbajnoki elődöntőt: a 80 kilós Akilov Pilip pontozással kikapott, így harmadik lett. A Liverpoolban történteket L. Pap István foglalta össze.

Takács Boglárka ismét vb-elődöntőbe jutott. Sokat kellett rá várni, konkrétan a szabadtéri szezon legvégéig, de szombaton végre elkezdődött a tokiói atlétikai világbajnokság. A japán fővárosból Szendrei Zoltán küldött beszámolót az első nap eseményeiről.

