Nemzeti Sportrádió

Őrségváltás a kapuban? – Saliga Norbert jegyzete

SALIGA NORBERTSALIGA NORBERT
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 22:15
Címkék
NS-jegyzet NS-VÉLEMÉNY Nemzeti Sport NS-vélemény

Hihetetlenül hangzik, mégis igaz. A 2016-os Európa-bajnoki szereplés óta a legutóbbi, Portugália elleni szeptemberi világbajnoki selejtezőn (2–3) fordult elő először, hogy a magyar válogatott kezdőjének névsora tétmérkőzésen nem Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes nevével kezdődött. A kapuban Tóth Balázs, a Blackburn Rovers játékosa állt, s bár három gólt kapott, nagyszerű teljesítményt nyújtott. A Sofascore 7-esre osztályozta a játékát – ennél jobb értékelést a magyarok közül csak a duplázó Varga Barnabás (8.2) kapott –, négy védést, két tisztázást, egy lefülelt beadást és egy sikeres kifutást írtak be a statisztikusok a neve mellé.

Mivel Gulácsi Péter májusban, 11 év szolgálat után visszavonult a válogatottól, Dibusz Dénes pedig a vasárnapi Ferencváros–Paks (2–2) bajnokin ismét meghúzta a combközelítő izmát, s hétfőn kikerült a válogatott októberi vb-selejtezőjének keretéből, jó eséllyel a 28 esztendős Tóth Balázs kapja meg újra a lehetőséget a bizonyításra. S rögtön kritikus szituációba csöppenhet, mert bár a magyar csapat az írek (2–2) és a már említett portugálok elleni összecsapáson is biztatóan játszott, csupán egy ponttal áll két fordulót követően a vb-selejtezőben. Örményország közben a kvartett másik találkozóján meglepetésre legyőzte Írországot (2–1), így a mieink elleni szombati mérkőzést önbizalomtól duzzadva, a pótselejtezőt jelentő második helyről várja.

Bár az optimista szurkoló látatlanban három-négy gólos magyar sikert vár a kaukázusi ország ellen, a képlet nem ilyen egyszerű. Eltiltás miatt ugyanis nem bevethető a magyar csapat első számú gólfelelőse, Varga Barnabás, valamint a szintén gólerős Sallai Roland. Ámítás azt állítani, hogy a két kulcs­ember nélkül világverő lenne a mieink támadósora, meglehet, a keményen bekkelő örmények ellen kevés lesz a ziccer – kapott gól esetén viszont nehéz helyzetbe sodródhat Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.

Ezért is lehet ez Tóth Balázs pályafutása eddigi legfontosabb mérkőzése: ha lehúzza a rolót, a következő meccsen is megkaphatja a bizalmat, majd azután és azután is…

S ki tudja, talán éppen egy új arc a kapuban, egy új impulzus adná meg az utolsó lökést a magyar válogatottnak, hogy negyven év elteltével ismét világbajnokságon szerepeljen.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Kapcsolódó tartalom

Dibusz megsérült, nem védhet a vb-selejtezőkön

Marco Rossi szövetségi kapitány Demjén Patrikot hívta be a helyére.

Őrült hajrá és döntetlen a Ferencváros és a Paks rangadóján

Két gólt, vitatott döntéseket, elpuskázott ziccereket, két Böde-helyzetet és egy hatalmas Dibusz-bravúrt hozott a zöld-fehér rangadó záró negyedórája.

 

NS-jegyzet NS-VÉLEMÉNY Nemzeti Sport NS-vélemény
Legfrissebb hírek

Gazdag Dániel: álomélet Amerikában; Bősze Leventét Fabregas készíti fel a Serie A-ra

E-újság
31 perce

Őrült rekordok nyomában – Cselőtei Márk publicisztikája

Német labdarúgás
31 perce

Steinmetz Barnabás 50 éves; találkozás Geoff Cameronnal (is)

E-újság
23 órája

A Groupama fantomja – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
23 órája

Vereség a Chelsea-től is, lejtőn a Liverpool; Bombagól után különös 11-es a vidéki rangadón

E-újság
2025.10.04. 23:55

A mi kutyánk kölyke – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
2025.10.04. 23:43

NB I: csökkent a becsült érték, nőtt a játékoseladásból származó bevétel; Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

E-újság
2025.10.03. 23:28

Kár volt – Szöllősi György jegyzete

Minden más foci
2025.10.03. 23:04
Ezek is érdekelhetik