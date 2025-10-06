Őrségváltás a kapuban? – Saliga Norbert jegyzete

Hihetetlenül hangzik, mégis igaz. A 2016-os Európa-bajnoki szereplés óta a legutóbbi, Portugália elleni szeptemberi világbajnoki selejtezőn (2–3) fordult elő először, hogy a magyar válogatott kezdőjének névsora tétmérkőzésen nem Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes nevével kezdődött. A kapuban Tóth Balázs, a Blackburn Rovers játékosa állt, s bár három gólt kapott, nagyszerű teljesítményt nyújtott. A Sofascore 7-esre osztályozta a játékát – ennél jobb értékelést a magyarok közül csak a duplázó Varga Barnabás (8.2) kapott –, négy védést, két tisztázást, egy lefülelt beadást és egy sikeres kifutást írtak be a statisztikusok a neve mellé.

Mivel Gulácsi Péter májusban, 11 év szolgálat után visszavonult a válogatottól, Dibusz Dénes pedig a vasárnapi Ferencváros–Paks (2–2) bajnokin ismét meghúzta a combközelítő izmát, s hétfőn kikerült a válogatott októberi vb-selejtezőjének keretéből, jó eséllyel a 28 esztendős Tóth Balázs kapja meg újra a lehetőséget a bizonyításra. S rögtön kritikus szituációba csöppenhet, mert bár a magyar csapat az írek (2–2) és a már említett portugálok elleni összecsapáson is biztatóan játszott, csupán egy ponttal áll két fordulót követően a vb-selejtezőben. Örményország közben a kvartett másik találkozóján meglepetésre legyőzte Írországot (2–1), így a mieink elleni szombati mérkőzést önbizalomtól duzzadva, a pótselejtezőt jelentő második helyről várja.

Bár az optimista szurkoló látatlanban három-négy gólos magyar sikert vár a kaukázusi ország ellen, a képlet nem ilyen egyszerű. Eltiltás miatt ugyanis nem bevethető a magyar csapat első számú gólfelelőse, Varga Barnabás, valamint a szintén gólerős Sallai Roland. Ámítás azt állítani, hogy a két kulcs­ember nélkül világverő lenne a mieink támadósora, meglehet, a keményen bekkelő örmények ellen kevés lesz a ziccer – kapott gól esetén viszont nehéz helyzetbe sodródhat Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.

Ezért is lehet ez Tóth Balázs pályafutása eddigi legfontosabb mérkőzése: ha lehúzza a rolót, a következő meccsen is megkaphatja a bizalmat, majd azután és azután is…

S ki tudja, talán éppen egy új arc a kapuban, egy új impulzus adná meg az utolsó lökést a magyar válogatottnak, hogy negyven év elteltével ismét világbajnokságon szerepeljen.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!