Gyulai Memorial: Világsztárok Budapesten; Molnár Rajmund: Mentális játék a tizenegyesrúgás

A presztízs mellett eurómilliók forognak kockán. Amennyiben a Ferencváros kedd este túllép a bolgár bajnokon, a Bajnokok Ligája rájátszáskörébe jutásért 4.2 millió eurót üti a markát, míg vereség esetén az Európa-liga hasonló fázisában mindössze 230 ezer euró, vagyis akár sorsdöntőnek is nevezhetjük a Ludogorec elleni csatát. A Fradi a múlt szerdán Razgradban gól nélküli döntetlent játszott a papíron nagyjából azonos játékerőt képviselő Ludogorec otthonában, és mivel a visszavágót a Groupama Arénában rendezik meg, kijelenthetjük, nagyobb az esélye a továbbjutásra. Hogy a párharc előtt a legtöbb szakértő által tippelt ötven-ötven százalékos arány mennyiben változott a razgradi döntetlennel, nehéz megítélni, különösen úgy, hogy a bolgár bajnokot még véletlenül sem szabad lebecsülni.

2014-es bemutatkozása óta csupán egyetlenegyszer, tavaly hagyta ki a Gyulai István Memorialt a 100 méteres gátfutás országos csúcstartója, Kozák Luca. A 29 éves atléta most ismét visszatér a legrangosabb magyarországi egynaposra. „Hatalmas lehetőségnek tartottam, amikor ennyire fiatalon bemutatkozhattam egy ilyen nagy versenyen. Kétezertizennégyben az U20-as női gáton és a száz méter B-futamában is rajthoz állhattam, azóta mindig ez az év egyik legjobban várt versenye. Spiriev Attiláék rendre odafigyelnek rá, hogy jó időpontban legyen, ez most sincs másképp”– mondta Kozák Luca lapunknak. Négyoldalas melléklet a Gyulai Memorialról a Nemzeti Sportban!

Ritkán fordul elő egy játékossal (főleg, ha szélső, nem pedig klasszikus befejező csatár), hogy mesterhármasig jusson – az pedig kiváltképpen, hogy egy félidő, pontosan 36 (!) perc alatt triplázzon. Molnár Rajmundnak sikerült a bravúr, igaz, ehhez az is kellett, hogy a Diósgyőr borzasztó napot fogjon ki, s végül sima vereséget szenvedjen (0–5) – ez persze nem von le semmit a 22 éves futballista érdemeiből. „Tisztában vagyok azzal, nem mindegyik meccsem sül majd így el, két lábbal a földön állok, nem hiszem, hogy innentől minden megy magától. Felnőttkarrieremben eddig egyszer sikerült mesterhármasig eljutnom, még két éve, a Gesztely elleni Magyar Kupa-mérkőzésen – a Diósgyőrrel szemben azért nehezebb feladatom volt. Ilyenkor illik meghívni a társaságot valami kis apróságra” – mondta lapunknak Molnár Rajmund.

