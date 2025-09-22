Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

2025.09.22. 10:58
NSO olvasottság statisztika
A 2025-ös év 38. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A szeptember 15-től szeptember 21-ig tartó időszakban majd’ 6 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.9 millió felhasználó találkozott posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 23 389).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.

 

 

