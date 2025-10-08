Oktatási központot hoz létre Budapesten a Nemzetközi Vívószövetség

A Magyar Vívószövetség (MVSZ) honlapjának szerdai beszámolója szerint a FIE négyéves, stratégiai tervet készített a közelmúltban, amelynek egyik sarokköve egy olyan nemzetközi vívóakadémia létrehozása, amelyben egységes irányelvek alapján oktatják a sportág szakembereit. Edzőket, versenybírókat, sportszervezőket, sportvezetőket képeznek majd az akadémián, és nemzetközileg elismert felsőfokú képesítést adó oklevéllel zárulhat majd az oktatás.

Az elmúlt hétvégén a magyar fővárosban tartózkodott a FIE legmagasabb szintű vezérkara, és az akadémia létrehozásával kapcsolatos munkák levezénylésével Tamás Henriette-et, az MVSZ főtitkárát, a FIE alelnökét bízták meg. Az MVSZ a FIE stratégiai partnereként vesz részt a projektben.

A FIE vezérkara személyesen egyeztetett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral és Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével is.