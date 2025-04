Minden elit ligában van már magyar győztes; a Real után a PSG-t is kiejtené az Arsenal

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Vasárnap alighogy elkezdődött a Liverpool huszadik bajnoki címének megünneplése, a brit közszolgálati adó, a BBC töredelmesen bevallotta, hogy harminc szakértője közül egy sem tippelte előzetesen aranyérmesnek a Mersey-parti csapatot. Leszámítva talán egy maroknyi elfogult Liverpool-szurkolót, aligha voltak sokan, akik nem a BBC-hez hasonlóan vélekedtek 2024 nyarán, amikor – nem túlzás kijelenteni – korszakváltás zajlott le a patinás csapat élén Jürgen Klopp távozásával. Utódja, Arne Slot telitalálatnak bizonyult, a holland szakvezető voltaképpen mindenkiből kihozta a legjobbat, így Szoboszlai Dominikból is, aki a bajnoki címet végül eldöntő Tottenham elleni meccsen két gólpasszal járult hozzá a Liverpool 5–1-es sikeréhez, így az idényben összesen 45 tétmérkőzésen hét gólnál és nyolc gólpassznál jár. Ő az első magyar aranyérmese az angol élvonalnak.

Régen volt ilyen jó hónapja a Ferencvárosnak a hazai sorozatokban: áprilisban öt mérkőzésből ötöt megnyert, a Mol Magyar Kupában a két siker döntőt, a négyszer három pont az OTP Bank Ligában első helyet eredményezett. Májusban következik azonban a neheze, hétvégén jön a Puskás Akadémiával vívandó csúcstalálkozó. Az MTK ellen 3–0-s félidő után 3–2-re megnyert vasárnapi örökrangadó után a Hidegkuti-stadion vegyes zónájában a találkozó első gólját fejelő Stefan Gartenmann önkritikusan nyilatkozott:„Elfogadhatatlan, hogy 3–0-s vezetésnél érdekessé tesszük a meccset. Örülünk a győzelemnek, de nem szabad, hogy a szünet után így teljesítsünk. Nem volt megfelelő a csapat mentalitása, túl gyorsan, túl hosszú labdákkal akartunk játszani. Ennél jobban meg kell becsülnünk a labdát, s a következő napokban dolgoznunk kell ezen!”

Hatból öt felkészülési mérkőzését megnyerte a magyar férfi hokiválogatott, amely még kétszer lép jégre a dániai elit-világbajnokság előtt: előbb Szlovéniával, majd Kanadával mérkőzik meg Majoross Gergely csapata. A szövetségi kapitány lapunknak elmondta: „A felkészülési turné állomásai úgy alakultak, hogy egyre erősebb ellenféllel küzdöttünk meg idáig. Mindegyik csapat más kihívást jelentett, de egyértelműen Dánia a legerősebb azok közül, akikkel edzőmeccset játszottunk. Szilassy Zoltán rengeteg energiát tett abba, hogy az emberhátrányunk úgy nézzen ki, ahogy, Kiss Dávidnak pedig az emberelőnyös játékunkat köszönhetjük. Mindkettőben van még hova fejlődnünk, de szépen kerülnek a helyükre a kirakós darabjai. A speciális egységek nagyon fontosak lesznek a világbajnokságon is.”

Sokat köszönhet kapusának a Kecskemét futballcsapata. A lila-fehér együttes gól nélküli döntetlent játszott Zalaegerszegen, s a mezőny legjobbja Kersák Roland volt. A 27 éves kapus több remek megmozdulása mellett három bravúrt is bemutatott: egyszer Jack Ipalibo, kétszer Krajcsovics Ábel próbálkozását hárította. „Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat játékához – mondta lapunknak. – Ameddig matematikailag van esélyünk, nem adjuk fel a harcot. Tudjuk, hogy nehéz a sorsolásunk, de az NB I-ben amúgy sincs könnyű meccs. Az utolsó pillanatig küzdünk egymásért, a klubért, a szurkolókért és magunkért is. Győzelmi kényszerben vagyunk, kiadjuk magunkból a maximumot, meglátjuk, mire lesz elég.” A tabella utolsó helyén álló KTE négy fordulóval a bajnokság vége előtt hét pontra van a bennmaradást jelentő tizedik helytől.

Élvonalbeli bemutatkozása napra pontosan 16. évfordulóját – ugyanabban a városban, de már az átépített stadionban – mi mással tehette volna emlékezetessé Eppel Márton, mint győztes góllal (1–0) a Nyíregyháza játékosaként az ősi rivális DVSC ellen. „Apám szólt, hogy érdemes megvennem szombaton a Nemzeti Sportot, és nemcsak a címlap miatt, hanem mert benne van ez az érdekes párhuzam is – mondta lapunknak Eppel Márton. – Nem tudtam, hogy éppen erre a napra esett, de persze a bemutatkozásomra jól emlékszem Nyíregyházán a régi stadionban, ahol először úgy volt, hogy a keretben sem leszek, aztán Garami József az MTK kezdő tizenegyébe jelölt a nulla nullára végződő mérkőzésen. Érdekes és szomorú, hogy a mostani meccs előtt éppen Józsi bácsi emléke előtt tisztelegtünk, mondanom sem kell, mint minden játékos, aki nála mutatkozott be az NB I-ben, én is rengeteget köszönhetek neki.” Ami a folytatást illeti, azt mondta:„Úgy számolunk, még két győzelem szükséges a megkapaszkodáshoz, de szerencsére többnyire közvetlen riválisokkal játszunk, úgyhogy teljesíthető a terv.”

A 18 éves Ognjen Ugresics vasárnap megszerezte első gólját a Partizanban – a szép reményű középpályásra érdemes odafigyelni, mivel édesanyja révén félig magyar, állampolgársága is van. Ügynöke szerint a Manchester United és Serie A-klubok figyelik játékát, az UEFA szabályai pedig lehetővé teszik, hogy adott esetben a magyar válogatottat képviselje. Lapunk kérdésére, van-e ennek realitása, a tehetséges futballista ügynöke, Osztoja Sztjepanovics ezt felelte: „Miért ne lenne? A szerb korosztályos válogatottakban szerepelt, jelenleg az U19-et erősíti, de meglátjuk, hogyan fejlődik és felnőttszinten melyik nemzetet szeretné választani. Az biztos, hogy Nemanja Nikolics és Kerkez Milos példája követendő lehet, mert az említett futballisták sokra vitték magyar színekben. Egyelőre túl korai beszélni a válogatottságáról, de a soha ne mondd, hogy soha elvét szem előtt tartva, nem érdemes kizárni semmilyen lehetőséget.”

Véget ért az amerikai vízilabda-bajnokság, amelynek különlegessége, hogy a párizsi olimpia óta először játszott tétmérkőzéseket Varga Dénes – pekingi bajnokunk bronzérmet szerzett a Los Angeles színeiben, oldalán a szerb válogatott Filip Filipoviccsal. A magyar klasszis a párizsi olimpia óta először játszott tétmérkőzést, de gyorsan felvette a fonalat. „Örülök, hogy részese lehettem a tornának. Nem mondom, hogy hiányzott a játék, de amikor visszatértem a medencébe, nagyon élveztem. Ez mindent elmond a vízilabdához fűződő viszonyomról” – értékelt Varga Dénes, akivel nemcsak interjút készítettek a helyiek, hanem a góljait és látványos megoldásait is megosztották az interneten. Ha valakivel, vele el lehet adni a sportágat az Egyesült Államokban, márpedig a Los Angeles-i játékok előtt nem jönne rosszul, ha a tengerentúlon is jobban előtérbe kerülne a vízilabdázás.

„Nagy szó, hogy Európa-bajnokunk, két ötödik és egy hetedik helyezésünk lett. Persze lehetett volna több érem is, de hozzá kell tenni, hogy javarészt fiatalokból álló, most kibontakozó csapattal utaztunk Montenegróba” – mondta lapunknak a kontinensviadalt értékelve Bor Barna, a cselgáncsozók szövetségi kapitánya. Az aranyérmes Özbas Szofiról úgy vélekedett: „Amit ő csinál az idén, az elképesztő. Ahogy mentálisan rá tud hangolódni, felkészülni a küzdelmekre, az párját ritkítja. Dzsúdóra született! Jót tett neki a súlycsoportváltás, hiszen nem mindegy, mennyire terheli meg az ember a szervezetét a fogyasztással. Az ő esetében különösen fontos, hogy azokat az energiákat, amiket eddig a fogyásra összpontosított, most kizárólag a küzdelemre irányíthatja. Hihetetlen sportember, benne is sok van még!”

„Az ötödik meccs reggelén elég feszült voltam, aztán sikerült ezt oldanom, és higgadtabban érkezem meg a csarnokba, mint ahogy korábban éreztem magam. Két elszánt, jól felkészített, remek sportemberekből álló csapat küzdött az aranyéremért. Mindkét fél nagyon akarta a győzelmet. Emiatt is különleges a siker, mert kiváló ellenfelet sikerült legyőzni, és minden tiszteletem a DVTK-é is. Tényleg hatalmas harc zajlott. A negyedik és ötödik meccs között nem volt hetven óra, és a Miskolc–Sopron távolság is nyomot hagyott a mérkőzés színvonalá” – mondta lapunknak a női kosárlabda-bajnokság aranyérmese, a Sopron edzője, Gáspár Dávid. A szakember őszintén elismerte, tavaly nyáron, amikor elkezdték a felkészülést, nem fogadott volna rá, hogy bajnokok lesznek. A szerződése most lejárt, a folytatásról azt mondta, „a jövővel kapcsolatban még néhány napot várni kell”.

