Nemzeti Sportrádió

NS-köszöntés: Szekeres István 80 éves lett

D. ZS.D. ZS.
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 17:16
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
NS-köszöntés Nemzeti Sport Szekeres István
Betöltötte a nyolcvanadik életévét Szekeres István, a magyar sportújságírás jelentős alakja, lapunk korábbi főszerkesztője.

Neve összeforrt a Nemzeti Sporttal, hiszen miután a Vörösmarty Mihály gimnáziumban érettségizett, és elvégezte az ELTE bölcsészkarának magyar-orosz szakát, 1969-ben kezdett el dolgozni az akkori Népsportnál. Nem kevesebb mint negyedszázadon át volt a szerkesztőség tagja, s nem csak tagja, hiszen 1989-ben a kollégák megválasztották főszerkesztőnek. Ezt a pozíciót 1992-ig töltötte be, később a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyetteseként is dolgozott.

Nyolc olimpiáról, hetvennél több világversenyről tudósított, főképp birkózásban, amelynek elismert szakírója lett, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) pedig sokáig a sajtófőnöke. A szakma első számú szervezete, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki posztját is betöltötte 2002 és 2007 között.

Már nyugdíjasként adta át tudását, tapasztalatait az Utánpótlássport olvasószerkesztőjeként, s továbbra is aktív, például kibővített életrajzi könyvet készített Hegedüs Csabáról, valamint ő írta az MBSZ alapításának 100. évfordulóján, 2021-ben megjelent, a magyar birkózás történetéről szóló kötetet.

 

 

NS-köszöntés Nemzeti Sport Szekeres István
Legfrissebb hírek

Ötös lista: nem volt botránymentes... – íme, a nyár 5 legnagyobb futballtörténése

Minden más foci
5 órája

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:03

Szavazzon, ön szerint kinek kellene kapnia a 2025-ös Aranylabdát!

Minden más foci
Tegnap, 15:55

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

Egyéb egyéni
2025.08.20. 13:41

40 ezer néző az NB I-ben; Puskás és Szepesi 80 éve együtt debütált

E-újság
2025.08.17. 23:57

Végre jó úton jár az MU? Íme, a Premier League legizgalmasabb csapatai – ÖTÖS LISTA

Angol labdarúgás
2025.08.15. 13:02

Sportkönyvtár: Manchester United, régi dicsőségük…

Képes Sport
2025.08.14. 15:07

Dupla Tízes: bent lesz Szoboszlai Dominik a Liverpool gálakezdőjében?

Légiósok
2025.08.14. 13:35
Ezek is érdekelhetik