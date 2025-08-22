NS-köszöntés: Szekeres István 80 éves lett

Neve összeforrt a Nemzeti Sporttal, hiszen miután a Vörösmarty Mihály gimnáziumban érettségizett, és elvégezte az ELTE bölcsészkarának magyar-orosz szakát, 1969-ben kezdett el dolgozni az akkori Népsportnál. Nem kevesebb mint negyedszázadon át volt a szerkesztőség tagja, s nem csak tagja, hiszen 1989-ben a kollégák megválasztották főszerkesztőnek. Ezt a pozíciót 1992-ig töltötte be, később a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyetteseként is dolgozott.

Nyolc olimpiáról, hetvennél több világversenyről tudósított, főképp birkózásban, amelynek elismert szakírója lett, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) pedig sokáig a sajtófőnöke. A szakma első számú szervezete, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki posztját is betöltötte 2002 és 2007 között.

Már nyugdíjasként adta át tudását, tapasztalatait az Utánpótlássport olvasószerkesztőjeként, s továbbra is aktív, például kibővített életrajzi könyvet készített Hegedüs Csabáról, valamint ő írta az MBSZ alapításának 100. évfordulóján, 2021-ben megjelent, a magyar birkózás történetéről szóló kötetet.