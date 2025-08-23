Nemzeti Sportrádió

Az Újpest közleményt adott ki arról, hogy miért nincs ott a keretben a portugál védő

P. GY. B. P. GY. B.
2025.08.23. 17:55
null
Klubrekordközeli ajánlat érkezett Duartéért, de marad a védő (Fotó: Török Attila)
André Duarte nem szerepel az Újpest keretében a Zalaegerszeg elleni idegenbeli bajnokin az NB I 5. fordulójában. A lila-fehér klub közleményben reagált a védő távolmaradására.

André Duarte nincs ott az Újpest labdarúgócsapatának keretében, a portugál védő távolmaradását hivatalos közleményben magyarázták meg.

A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Duartéért klubrekordközeli ajánlatot kapott az Újpest FC, de a lila-fehéreknél a felkészülési időszak után, az átigazolási határidő lejárta előtt komoly kockázatnak ítélték meg a távozását, így nemet mondtak.

Duarte is egyeztetett a kérővel, és végül marad. A Lila Sector Facebook-oldala szerint a védő nem akart feltétlenül távozni, ám nem igazán tudott a hétvégi mérkőzésre figyelni, így Damir Krznar úgy döntött, ezúttal nem számol a játékával.

