Az Újpest közleményt adott ki arról, hogy miért nincs ott a keretben a portugál védő

André Duarte nincs ott az Újpest labdarúgócsapatának keretében, a portugál védő távolmaradását hivatalos közleményben magyarázták meg.

A klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Duartéért klubrekordközeli ajánlatot kapott az Újpest FC, de a lila-fehéreknél a felkészülési időszak után, az átigazolási határidő lejárta előtt komoly kockázatnak ítélték meg a távozását, így nemet mondtak.

Duarte is egyeztetett a kérővel, és végül marad. A Lila Sector Facebook-oldala szerint a védő nem akart feltétlenül távozni, ám nem igazán tudott a hétvégi mérkőzésre figyelni, így Damir Krznar úgy döntött, ezúttal nem számol a játékával.

