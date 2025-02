Willi Orbán nem boldog a berlini döntetlennel; A liverpooli média felkapta a közös Szoboszlai, Kerkez-képet

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Gól nélküli döntetlennel zárult Berlinben az Union és az RB Leipzig bajnoki meccse. A vendégcsapatban Gulácsi Péter és Willi Orbán is a kezdőcsapatban kapott helyet. A magyar válogatott hátvédje a mérkőzést követően azt mondta: „A pontszerzésünkkel negyedik helyen állunk a tabellán, ami szép pillanatfelvételt tükröz az idényről, de nem az a célunk, hogy ilyen teljesítményt nyújtsunk. A küzdeni akarásunkat nem érheti kritika, a párharcok többségéből mi kerültünk ki győztesen. Elhoztunk egy pontot idegenből, nem volt könnyű érvényesülni ezen a fizikailag megerőltető bajnokin. Meg kell hagyni, ellenfelünk alaposan felkészült belőlünk, keményen védekezett, jó tervet eszelt ki, ám a döntetlen miatt abszolút nincsen boldogságérzetünk.” Hozzátette még: „Kellemetlen ellenfelek várnak ránk a következő fordulókban, de le kell győznünk őket, ha valóban az a célunk, hogy a következő idényben is a Bajnokok Ligájában szerepeljünk.”

„Már hosszabb idő óta tárgyalásokat folytatott a Magyar Testgyakorlók Köre és a Vörös Meteor Egyetértés elnöksége, s úgy döntött, hogy erőiket, anyagi-pénzügyi lehetőségeiket, valamint létesítményeiket hasznosabban kamatoztathatják, ha a két klub fúzióra lép” – ez a közlemény tudatta a nagyközönséggel 1974 decemberében, hogy küszöbön áll a két klub összeolvadása. A fúzióra hivatalosan 50 éve, 1975. január 28-án került sor, az új nagyegyesület az MTK-VM nevet kapta. Az Egyetértés a futballban csak mellékszereplő volt, ám egy sor más sportágban világklasszisokat nevelt ki; a két olimpiai bajnok vívó, Tordasi Ildikó vagy Schmitt Pál, továbbá a kenus Wichmann Tamás vagy a sakkolimpiai bajnok Adorján András mind-mind Egyetértés-sportolókként futott be, és csak a fúzióval sikerült elérni, hogy MTK-sként könyveli el őket az utókor. Az egyesülés hátteréről és részleteiről Népsport mellékletünkben olvashatnak.

Fontos győzelmet aratott szombaton a Liverpool a Bournemouth otthonában, és magyar szempontból külön figyelmet érdemel, hogy a mérkőzést két magyar játékos is végigjátszotta – Kerkez Milos a hazaiaknál, Szoboszlai Dominik a vendégeknél –, a találkozó után az előbbiről faggatták a listavezető menedzserét. Az éllovas szakvezetője azonban diplomatikusan fogalmazott: „Nem hiszem, hogy beszélnem kellene azokról a futballistákról, akik iránt érdeklődünk, nem is beszélve egy Bournemouth-játékosról.” Ezzel együtt Kerkez Milos helyzete azért is érdekes, mert Richard Hughes vitte a dél-angliai csapathoz 2023 nyarán, aki azóta már a Liverpool sportigazgatója, és ezt a tényt Slot is jobbnak látta megemlíteni. A liverpooli (és persze a bournemouthi) média azonnal felkapta, hogy Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán egy Kerkezzel közös fotót osztott meg a meccs után.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!